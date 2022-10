Floride : une bactérie mangeuse de chair prolifère après l'ouragan Ian

Les inondations causées par l'ouragan Ian en Floride ont favorisé la prolifération d'une bactérie mangeuse de chair. Les autorités signalent une augmentation anormale du nombre d'infections.

Dans le comté de Lee, en Floride, l'ouragan Ian continue de faire des victimes après son passage. Les autorités locales ont averti la population concernant la présence d'une bactérie mangeuse de chair dans les eaux de crue. Depuis le 29 septembre 2022, au lendemain du passage de la tempête, 26 cas ont été signalés.

Cette alerte concerne la bactérie Vibrio vulnificus, qui vit dans les eaux salées et chaudes. Avant l'ouragan Ian, qui a provoqué de violentes inondations, les autorités floridiennes dénombraient seulement deux cas dans le comté de Lee, et 37 à l'échelle de l'Etat. Or, les chiffres de vendredi dernier font état de 65 infections et 11 décès en Floride. A titre de comparaison, l'Etat avait enregistré 34 cas et 10 décès sur toute l'année 2021.

Six décès dans le comté de Lee

Evoquant cette «augmentation anormale» des infections auprès de CNN, la porte-parole du département de la santé du comté de Lee, Tammy Soliz, a expliqué que les 26 personnes infectées depuis le 29 septembre présentaient «des plaies infectieuses». Elles ont été contaminées lorsque ces blessures ont été exposées aux eaux de crue de l'ouragan Ian, lors de l'inondation de leur maison ou pendant les opérations de nettoyage. Six résidents du comté de Lee sont décédés.

Les autorités locales exhortent donc les habitants à prendre des précautions, notamment s'ils présentent des plaies ouvertes. Ils doivent impérativement éviter les eaux de crue et, s'il y a contact malgré tout, nettoyer immédiatement la blessure avant de s'adresser à un médecin.

Les symptômes de l'infection par Vibrio vulnificus comprennent des diarrhées, des crampes abdominales, des nausées, des vomissements et de la fièvre. Dans les cas les plus graves de vibriose, la bactérie entraîne des infections du sang et des lésions cutanées, voire une nécrose qui peut mener à l'amputation. D'où son surnom de «bactérie mangeuse de chair».

Toutefois, la maladie n'est en général pas fatale pour les personnes en bonne santé. Un traitement n'est pas toujours nécessaire mais les médecins prescrivent des antibiotiques dans certains cas. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les personnes les plus à risque de développer une forme mortelle sont celles souffrant d'une maladie du foie ou présentant un système immunitaire affaibli.

D'après les CDC, la principale agence fédérale de santé publique aux Etats-Unis, la vibriose touche «environ 80.000» personnes et cause «100 décès» sur le sol américain chaque année.