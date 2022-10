Brésil : Neymar affiche de nouveau son soutien à Jair Bolsonaro

À une semaine du second tour des élections présidentielles au Brésil, Neymar a annoncé qu’il participera, ce samedi 22 octobre, à un live sur Youtube afin de soutenir Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite et président sortant.

Nouvelle prise de position de Neymar dans les élections présidentielles au Brésil. A une semaine du second tour (dimanche 30 octobre), l’attaquant du Paris Saint-Germain a officialisé sa participation, ce samedi, à un live sur la chaîne Youtube de Jair Bolsonaro. Une manière de réaffirmer son soutien au président sortant et candidat d’extrême-droite qui est opposé à Lula, ancien président et candidat de la gauche brésilienne

Une émission «de la liberté» avec Jair Bolsonaro

Sur son compte Instagram, le Brésilien a publié une image mettant en avant le chiffre 22, qui est le code désignant Jair Bolsonaro dans les urnes électroniques pour l’élection présidentielle.

Dans une de ses story sur le réseau social, Neymar a également relayé le teaser d’une émission «de la liberté» avec Bolsonaro, prévue à 22h en France, ainsi que le lien vers la chaîne Youtube de ce dernier.

L’attaquant de 30 ans avait été pointé du doigt lors de sa prise de position au premier tour des élections présidentielles, appelant à voter pour Jair Bolsonaro. Critiqué par Lula, qui accuse Neymar d’avoir bénéficié de réductions sur sa dette fiscale, le joueur du PSG avait été défendu par sa famille, indiquant que les informations étaient fausses.