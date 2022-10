PSG : Neymar était prêt à rejoindre Chelsea cet été

Poussé vers la sortie par le PSG, Neymar avait accepté une offre de Chelsea cet été, mais les négociations entre les deux clubs n’ont pas abouti, selon El Pais.

Neymar aurait pu être un joueur de Chelsea cette saison. Jusqu’à la fin du mercato estival, le PSG a tenté de trouver une porte de sortie au Brésilien. Et deux clubs ont montré leur intérêt pour s’attacher les services de l’ancien barcelonais : Newcastle et Chelsea. S’il n’a pas été séduit par le projet des Magpies, qui ne disputent pas la Ligue des champions, il était prêt à rejoindre le club londonien, selon El Pais.

Neymar était motivé à l’idée de découvrir la Premier League et d’évoluer au sein d’une équipe capable de se mêler à la lutte pour le titre de champion d’Angleterre et de remporter la Ligue des champions. Il avait même répondu favorablement à l’offre des Blues, où il aurait pu retrouver son compatriote et ancien coéquipier au PSG Thiago Silva.

Mais les négociations entre le PSG et Chelsea n’ont pas abouti et Neymar, qui a vu son contrat être automatiquement prolongé jusqu’en 2027, est finalement resté dans la capitale française. Avec réussite. Le numéro 10 parisien réalise un très bon début de saison à Paris avec déjà 12 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais un départ pourrait revenir sur le devant de la scène dès l’été prochain.