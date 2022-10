Chine : l'ancien président Hu Jintao escorté de force hors du Congrès du PCC, les images qui intriguent

L'ancien président chinois Hu Jintao a été escorté contre son gré vers la sortie samedi, lors de la cérémonie de clôture du congrès du Parti communiste, un incident très inhabituel.

C’est une scène très inhabituelle qui s’est déroulée samedi lors de la cérémonie de clôture du congrès du Parti communiste. L’ancien président chinois Hu Jintao a été escorté vers la sortie contre son gré. L’incident qui a été filmé par l’AFP n’a été ni expliqué, ni rapporté par les médias chinois.

Si aucune information sur cette expulsion de Hu Jintao ne semble avoir été diffusée dans les médias du pays, il semblerait également que toute référence récente au nom de l'ancien président ait été censurée sur l'internet chinois.

Hu Jintao, qui a présidé la Chine de 2003 à 2013, est considéré comme un réformateur et été incité par des employés à se lever de son siège, situé à côté de Xi Jinping au premier rang du Palais du peuple.

Sur les images, un employé tente de prendre par le bras l'ex-président de 79 ans, qui a paru affaibli, mais ce dernier refuse. Cet homme essaie ensuite de le soulever, mais le prédécesseur de Xi Jinping continue à résister.

Hu Jintao tente d'embarquer des documents posés sur son pupitre, qui semblent appartenir au numéro un chinois. Xi Jinping les tient fermement. S'ensuit une conversation d'environ une minute entre l'employé et Hu Jintao.

Ce dernier se laisse finalement convaincre de quitter les lieux, visiblement à contre-coeur. Tenu au bras, l'ancien président est escorté vers la sortie, laissant une chaise vide à côté de Xi Jinping.

Aucune explication officielle n'a été donnée. Les demandes de l'AFP auprès des autorités sont restées sans réponse. Au moment de se lever, Hu Jintao a eu un bref échange avec Xi Jinping, qui lui répond sans le regarder, et avec le Premier ministre Li Keqiang, à qui il donne une tape amicale à l'épaule.

Hu Jintao avait surpris à l'ouverture du congrès dimanche dernier en apparaissant vieilli, la chevelure désormais totalement blanche.

Cette séquence a eu lieu peu après l'entrée de la presse au Palais du peuple à Pékin pour couvrir la cérémonie de clôture du congrès du Parti communiste chinois (PCC). Elle est survenue juste avant le vote unanime, par les quelque 2.300 délégués du PCC, pour intégrer à la charte du parti le «rôle central» de Xi Jinping.

«On ne sait pas encore ce qui a provoqué cela, s'il s'agissait de contrer le pouvoir de Xi ou d'un moment désagréable pour une personne âgée», commente Neil Thomas, analyste du cabinet Eurasia Group.

«En l'absence d'informations supplémentaires, c'est difficile de tirer des conclusions sur le rapport entre cet incident et la politique chinoise», précise-t-il.

«Que ce soit délibéré, ou qu'il ait été souffrant, l'effet est le même. Une humiliation complète pour la dernière génération de dirigeants d'avant Xi», a tweeté Alex White, analyste britannique ayant vécu en Chine.

