L'Allemagne ouvre la voie à une légalisation du cannabis à usage récréatif

Le gouvernement Allemand d’Olaf Scholz a annoncé ce mercredi 26 octobre, la légalisation prochaine du cannabis à usage récréatif pour les adultes. Il faudra néanmoins attendre l’aval de l’Europe.

Un usage récréatif autorisé. C’est ce que propose Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui a annoncé ce mercredi 26 octobre, la légalisation prochaine du cannabis en Allemagne, si la Commission européenne lui donne le feu vert.

La production et le commerce du cannabis seront placés sous «contrôle public». L'achat et la possession «d'une quantité maximum de 20 jusqu'à 30 grammes» seront autorisés pour la consommation personnelle des personnes majeures, a détaillé le ministre de la Santé Karl Lauterbach lors d'une conférence de presse.

«Si tout va bien, je pense que la légalisation pourrait intervenir en 2024», a souligné le ministre social-démocrate Olaf Scholz, en présentant la feuille de route approuvée en Conseil des ministres.

Au cas où la Commission européenne se montre opposée à cette loi, aucun texte ne pourra aboutir, mais le ministre s’est montré relativement confiant.

«Une meilleure protection des enfants et des jeunes»

L’homme d’État justifie cette décision par la volonté d’«obtenir une meilleure protection des enfants et des jeunes», jugeant la politique actuelle inefficace, dans un contexte d'augmentation de la consommation de cannabis.

En effet, la consommation de cette drogue «douce» s’élève à quatre millions de personnes dans le pays sur un peu plus de 83 millions d’habitants. Un quart de ces consommateurs se situent dans la tranche des 18-24 ans.

Sur Twitter, le ministre de la Justice Marco Buschmann a exprimé son soulagement, permettant à son ministère de «se concentrer sur des choses plus importantes», si à l’avenir le marché du cannabis était remis entre les mains du gouvernement, avec des produits de qualités et propres à la consommation afin «d’enrayer la criminalité organisée ainsi que le marché noir», d’après le document adopté mercredi.

Eine rein repressive Drogenpolitik ist gescheitert. Daher wollen wir #Cannabis-Konsum verantwortbar legalisieren. Das bedeutet bessere Produktqualität und damit Gesundheitsschutz sowie Entlastung unserer Strafverfolger, damit sie sich auf wichtigeres konzentrieren können! https://t.co/sXUpFdUb0k — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) October 26, 2022

Si la vente peut être organisée, elle sera «strictement contrôlée» par l’État. Les vendeurs n'auront pas le droit de faire de la publicité et l'emballage devra informer des risques et rester «neutre», à l’image du tabac et de l’alcool.

Tandis que chaque adulte pourra cultiver jusqu’à trois pieds de cannabis pour un usage personnel, le chiffre d'affaires tiré de la vente de cannabis sera quant à lui soumis à un impôt. Une taxe spéciale de consommation est prévue également.

Un projet politique

Cette nouvelle peut étonner d’autres pays européens, néanmoins la légalisation de cette plante psychoactive est une réforme phare promise par la coalition entre sociaux-démocrates, Verts et Libéraux du parti libéral-démocrate (FDP) lors de sa formation en décembre dernier, principalement à l'initiative de ces deux derniers partis.

Les sociaux-démocrates ont longtemps été contre. Le ministre de la Santé Karl Lauterbach a lui-même déclaré avoir changé sa position au cours des deux dernières années. L'opposition conservatrice reste elle globalement opposée.

Le ministre de la Santé bavarois Klaus Holetschek a qualifié l'initiative du gouvernement de «signal dangereux pour toute l'Europe», disant craindre «qu'une légalisation n'attire en Allemagne des fans de cannabis en provenance d'autres pays européens».

Si la Commission européenne donne son aval, l'Allemagne rejoindrait le club des rares pays à être allés jusqu'à légaliser cette drogue, comme Malte et les Pays-Bas en Europe, ou le Canada et l'Uruguay sur le continent américain.