Chine : le plus grand «hôtel» à cochons du monde a ouvert ses portes (vidéo)

Premier pays consommateur de viande de porc dans le monde, la Chine vient d’ouvrir une méga structure ultra technologique d’élevage de cochons. Un immense bloc de béton de 26 étages, situé dans la province de Hubei, qui peut accueillir jusqu’à 650.000 animaux.

Une première mondiale. C’est en plein cœur de la vallée d’Ezhou, dans la province de Hubei dans le centre-est de la Chine, qu’un immense complexe de béton haut de 26 étages est sorti de terre en ce mois d’octobre, pour la coquette somme de 580 millions d’euros, rapporte Le Figaro. Il s’agit en réalité du plus grand «hôtel» à cochons du monde, avec une capacité d'accueil de 650.000 places.

视窗 | 湖北:26层养猪大楼投产



A 26 storey pig building in Ezhou City, Hubei Province was officially put into operation recently, with the first batch of 3700 breeding pigs introduced. pic.twitter.com/pSILMd6IUu — Beijing Youth Daily《北京青年报》 (@BJ_YouthDaily) November 1, 2022

Dans cet immense élevage, 25.000 bêtes sont entreposées à chaque niveau, élevées, nourries, puis conduites à l’abattoir pour tenter de satisfaire l’incroyable appétit du marché chinois pour le porc. Avec plus de 52 kilogrammes par personne et par an, pour plus d’un milliard d’habitants, l’Empire du milieu est, de loin, le premier consommateur de porc dans le monde. Cette ferme aura pour objectif la production de 54.000 tonnes de porc par an.

Some companies in China are putting pigs in multi-story "hog hotels" to keep them from getting sick https://t.co/j2S8ax7p8k pic.twitter.com/2jnbvhL4B7 — Kristine Servando (@tinssoldier) August 2, 2021

Complexe ultra technologique

Impressionnant par sa taille, le complexe dénote également par le niveau de technologie employé pour l’élevage des cochons. Tous les soins, allant de la propreté jusqu’à l’alimentation, en passant par l’aération, le traitement des eaux usées, ou encore l’abattage, sont automatisés et contrôlés depuis le sous-sol du bâtiment grâce à des ordinateurs ultra-modernes.

Selon les promoteurs, les cochons seraient même libres de se déplacer dans les couloirs et bénéficieraient de six grands ascenseurs pouvant porter jusqu’à 40 tonnes.

Malgré son prix, cette méga structure chinoise représente un investissement jugé rentable par les autorités chinoises, puisque pas moins de 4 autres complexes de ce type pourraient prochainement voir le jour, pour augmenter la capacité d'accueil à plus de trois millions d’animaux.

Avec cette démarche, les industriels chinois tentent de reconstituer un cheptel porcin décimé en quelques années par de nombreuses épidémies, et par la même occasion de faire baisser le prix d’une viande très demandée et devenue très chère ces dernières années.