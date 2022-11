Etats-Unis : sans gagnant samedi, la loterie Powerball remet 1,9 milliard de dollars en jeu

Le jackpot d'1,6 milliard de dollars mis en jeu samedi aux Etats-Unis n'a pas été remporté. Une nouvelle cagnotte à 1,9 milliard est prévue lundi.

1,6 milliard de dollars : la somme mise en jeu samedi 5 novembre à la loterie américaine Powerball était déjà un record. Personne n'a décroché ce jackpot, qui a été rehaussé à 1,9 milliard de dollars afin d'être à nouveau soumis au hasard lundi 7 novembre.

Pour espérer remporter le pactole samedi, il aurait fallu jouer les 28, 45, 53, 56 et 69, avec un Powerball (sorte de numéro complémentaire, ndlr) de 20.

Tonight's #Powerball numbers are in! Check if you've won a prize https://t.co/eQwSB6NEre pic.twitter.com/YemfBfdbIT

— Powerball USA (@PowerballUSA) November 6, 2022