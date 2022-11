Apple : retard de production des iPhone 14 Pro à cause des restrictions anti-Covid en Chine

Des retards de livraison sont à prévoir pour l'iPhone 14 Pro, a indiqué Apple, ce dimanche. En cause, la politique «zéro Covid» mise en place en Chine, qui affectent la production du smartphone.

Inquiétude à l'approche de la saison des fêtes. En raison des restrictions anti-Covid, la plus grande usine d'iPhone au monde, en Chine, tourne au ralenti. Un retard de production est à prévoir, a déclaré Apple.

Le principal centre de production d'iPhone «fonctionne actuellement avec une capacité significativement réduite», indique le géant Apple, alors qu'un foyer de cas positifs au Covid-19 a été découvert.

«Les clients vont devoir attendre plus longtemps pour recevoir leurs nouveaux produits», indique la marque à la pomme.

Principal sous-traitant d'Apple, le groupe taïwanais Foxconn a confiné ses employés, dont certains ont pris la fuite, comme vu sur les réseaux sociaux.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) October 30, 2022