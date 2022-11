Italie : découverte exceptionnelle de 24 statues en bronze, vieilles de 2.300 ans

Les autorités italiennes ont annoncé ce mardi, la mise au jour sensationnelle d'une vingtaine de statues en bronze datant d'environ 2.000 ans, sur un site de fouilles situé en Toscane.

La découverte extraordinaire de 24 statues en bronze antiques, très bien conservées, provenant d’anciennes sources thermales sacrées de Toscane, a été annoncée ce mardi 8 novembre, par des archéologues italiens en charge du chantier de fouilles situé près de Sienne.

Les statues figurent des représentations de divinités vénérées au sanctuaire de San Casciano dei Bagni, établi sous la période étrusque avant d’être repris et développé sous les Romains, selon le ministère italien de la Culture.

© Italian Culture Ministry/AP

«Il s'agit d'une découverte sans équivalent qui va éclairer la période durant laquelle ces bronzes ont été fondus, située entre -200 avant J.-C et 100 après J.-C », a déclaré Jacopo Tabolli, spécialiste de l'archéologie étrusque, qui coordonne les fouilles du site.

«Le site toscan abrite la plus importante quantité de statues de bronze de l'âge étrusque et romain jamais découverte dans l'Italie antique, et est l'un des plus significatifs de toute la Méditerranée », a-t-il ajouté.

Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a également salué la nouvelle qui, selon lui, devrait donner un nouvel élan au tourisme. «C'est une découverte exceptionnelle qui confirme une fois de plus que l'Italie est un pays aux trésors immenses et uniques», a-t-il déclaré dans un communiqué.

© Italian Culture Ministry/AP

Les scientifiques ont également retrouvé d’innombrables ex-voto ainsi qu’environ 5.000 pièces d’or, d’argent et de bronze, durant trois années de fouilles sur ce site toscan, réputé pour ses eaux thermales. Les eaux chaudes et la boue ont si bien préservé les pièces mises au jour que les inscriptions en étrusque et en latin sont toujours visibles, y compris les noms de puissantes familles étrusques.

© Italian Culture Ministry/AP

Cette mise au jour archéologique est l’une des plus importantes jamais réalisées en Méditerranée et certainement la plus exceptionnelle depuis la découverte des guerriers de bronze de Riace, sculptures grecques datant du Ve siècle avant J.C., retrouvées au fond de la mer Ionienne en 1972 dans le sud de l’Italie, a déclaré Massimo Osanna, directeur général des musées d’Etat italiens.

Pour preuve, le ministère de la Culture a annoncé la construction d’un futur nouveau musée qui sera complété plus tard par un parc archéologique, pour accueillir les bronzes découverts en Toscane, une fois qu’ils auront été restaurés et étudiés.