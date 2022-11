Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : les Etats qui peuvent encore tout changer

Aux midterms, les élections de mi-mandat américaines, les résultats de certains Etats clés pourraient faire basculer le Congrès du côté républicain comme démocrate.

Les midterms, les élections de mi-mandat américaines, s'avèrent bien plus serrées que prévu. Selon les premiers résultats, ce mercredi 9 novembre au matin, les républicains recueillent à la Chambre des représentants 197 sièges, contre 172 pour les démocrates. Au Sénat, les démocrates ont une légère avance, avec 48 sièges contre 47.

Mais tous les bulletins n'ont pas encore été dépouillés. Les résultats de certains Etat clés sont attendus et pourraient faire basculer les deux chambres du parlement américain du côté démocrate comme républicain.

Sénat

Les résultats des élections sénatoriales sont très serrés et donnent encore la possibilité aux démocrates de conserver leur majorité.

En l'état, le parti de Joe Biden occupe 48 sièges contre 47 pour les républicains. Cinq postes de sénateurs restent donc à pourvoir.

Les Etats dont les bulletins n'ont pas encore été tous dépouillés seront donc décisifs : il s'agit du Wisconsin, de la Géorgie, du Nevada et de l'Arizona.

Les républicains font la course en tête dans le Nevada (75% des bulletins dépouillés) et dans le Wisconsin (94%) tandis que les démocrates dominent pour l'instant l'Arizona (66%) et la Géorgie (95%).

Ce tout dernier Etat risque de faire durer le suspense. En effet, en Géorgie, si aucun des deux candidats n'obtient plus de 50% des voix, un second tour sera organisé le 6 décembre.

Pour rappel, une répartition à 50/50 des sièges entre démocrates et républicains donnerait la majorité aux démocrates en raison de la voix de Kamala Harris, vice-président des Etats-Unis et présidente du Sénat.

chambre des représentants

Les résultats sont tout aussi incertains pour la Chambre des représentants. Si les républicains ont une forte chance d'emporter la majorité (218 sièges), la vague rouge annoncée n'aura sûrement pas lieu.

En l'état, le «Grand Old Party» envoie à la Chambre 197 représentants, contre 172 pour les démocrates. Il reste donc encore 66 postes à pourvoir.

La Californie est à surveiller de près car il s'agit de l'Etat qui compte le plus de représentants à la Chambre (52 élus). Pour l'instant, seuls 25 candidats ont été officiellement élus ou réélus dans cet Etat : 21 démocrates et 4 républicains.