Big Ben : après 5 ans de travaux, l'horloge la plus célèbre du monde sort de son silence aujourd'hui

En rénovation depuis plus de cinq ans, l’horloge de Big Ben va à nouveau résonner dans les rues de Londres ce dimanche 13 novembre 2022.

L’horloge la plus célèbre du monde retentit à nouveau à Londres. Les cloches de Big Ben étaient au repos depuis le mois d’août 2017 pour cause de travaux. Plus de 1.000 pièces qui composent l’horloge ainsi que les cloches elles-mêmes, ont été nettoyées et repeintes. Cependant, ces dernières sont restées en place car trop imposantes pour être déplacées. La cloche principale, qui pèse 13,7 tonnes, s'apprête à retrouver son rythme habituel après un nettoyage long et minitieux.

Les travaux, qui ont coûté près de 80 millions de livres, soit 91 millions d'euros, ont également permis d’installer 28 ampoules qui illumineront les quatre cadrans de l’horloge en vert et en blanc afin de rappeler les ampoules à gaz de l’époque victorienne. Le chantier n’a pas été de tout repos, notamment lorsqu’il a fallu retirer le mécanisme de l’horloge pour en nettoyer les rouages. Le système, datant de 1859, pèse plus de 11,5 tonnes.

A partir d’aujourd’hui, les Londoniens pourront de nouveau apprécier le son de Big Ben à partir de 11h. Ils devraient être nombreux à se réunir devant la célèbre horloge, comme ils l’avaient fait cinq ans auparavant afin d’assister à ses derniers coups de cloche avant la rénovation.

A noter, durant ces cinq années de rénovation, Big Ben a tout de même sonné, mais à de très rares occasions grâce à un mécanisme électrique de substitution, comme lors des funérailles de la reine Elizabeth II.