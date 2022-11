Chine : une Tesla devient incontrôlable, provoque des accidents et tue deux personnes

Une voiture de la marque Tesla a provoqué plusieurs graves accidents de la route en Chine, entraînant la mort de deux personnes.

La vidéo est devenue virale ces derniers jours. Le 5 novembre dernier, une voiture électrique de la marque Tesla est entrée en collision avec plusieurs autres véhicules à Chaozhou (Sud de la Chine), provoquant la mort de deux personnes.

Sur les images, massivement partagées et commentées sur les réseaux sociaux, on voit un SUV, précisément le modèle Y de la marque Tesla, tenter de se garer sur le bas-côté, avant de redémarrer à toute vitesse et entamer une course folle.

D'après l'agence Reuters, deux personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées dans ces accidents.

[Attention, ces images peuvent choquer]

Une enquête ouverte

Le conducteur s'est plaint d'une défaillance au moment du freinage, a expliqué un des membres de sa famille. Pour autant, la cause de cette course folle n'a toujours pas été identifiée.

«La police recherche actuellement une agence d'évaluation tierce pour identifier la vérité derrière cet accident et nous fournirons activement toute l'assistance nécessaire», a indiqué à l'agence le constructeur de véhicules électriques, mettant en garde contre les «rumeurs», notamment sur les soupçons d'une éventuelle défaillance.

La société américaine d'Elon Musk a déjà été mise en cause par le passé, notamment aux Etats-Unis. Entre juillet 2021 et mi-mai 2022, les véhicules électriques Tesla ont été impliqués dans 273 accidents sur le sol américain, soit près de 70% des accidents concernant des engins équipés de logiciels de conduite autonomes.