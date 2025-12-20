56 milliards de dollars : Elon Musk va toucher le plus gros salaire attribué à un dirigeant

Elon Musk a obtenu gain de cause auprès de la justice américaine et percevra 56 milliards de dollars sur 10 ans. Un plan qui avait été contesté par un actionnaire de Tesla.

Un salaire qui donne le vertige. Elon Musk, déjà l'homme le plus riche du monde, va voir sa fortune s'accroître de nouveau dans les prochaines années. Le patron de Tesla a obtenu l'annulation de la décision en première instance, ayant retoqué son plan de rémunération de 56 milliards de dollars sur 10 ans.

Validé en 2018 par les actionnaires de Tesla, Richard Tornetta, actionnaire de la firme automobile, avait reproché à Elon Musk d'avoir indûment autorisé «le plus gros plan de rémunération jamais attribué à un dirigeant». En janvier 2024, la juge Kathaleen McCormick avait annulé cette décision. Elle avait estimé que les actionnaires auraient reçu des informations «erronées» et «trompeuses» au sujet du conseil d'administration et du comité de rémunération.

1.000 milliards dans le viseur

Après la première décision de justice, Elon Musk avait souhaité délocaliser le siège de Tesla du Delaware au Texas, où sont déjà basées de nombreuses sociétés appartenant à l'Américain. Il avait aussi soumis une nouvelle validation de son plan à l'assemblée générale. Les deux points avaient obtenu gain de cause auprès de la réunion.

Après que la justice du Delaware avait encore annulé le plan, le multimilliardaire s'était tourné vers la juridiction suprême de l'État. En août, Tesla lui avait alors accordé 96 millions d'actions pour une valeur de 29 milliards de dollars, sous forme d'avenant.

En réponse, le conseil d'administration lui avait aussi octroyé un nouveau plan de rémunération pour la décennie à venir. Celui-ci pourrait lui rapporter 1.000 milliards de dollars. Un plan qui avait été approuvé par les actionnaires le 6 novembre dernier.

Elon Musk a franchi cette semaine le cap des 600 milliards de dollars de fortune personnelle. Le Sud-Africain serait actuellement à plus de 680 milliards de dollars, soit plus de 580 milliards d'euros.