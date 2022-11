Etats-Unis : la victoire des Républicains à la Chambre des représentants, une chance pour Joe Biden ?

Aux Etats-Unis, les républicains ont repris ce mercredi le contrôle de la Chambre des représentants, un atout majeur pour contrer la politique du président américain Joe Biden jusqu’en 2024.

Bien loin de la «vague géante» annoncée par Donald Trump. Après avoir échoué à s’emparer du Sénat, les républicains sont parvenus ce mercredi à obtenir le contrôle de la Chambre des représentants, obtenant ainsi un pouvoir de blocage de la politique de Joe Biden jusqu’en 2024.

«Je vais travailler avec quiconque - républicains ou démocrates - prêt à œuvrer avec moi pour agir», a déclaré le président américain dans un communiqué.

Joe Biden a aussi affirmé que «les élections de la semaine dernière ont démontré la force et la résilience de la démocratie américaine. Il y a eu un rejet massif de ceux qui remettent en cause les résultats des élections, de la violence politique et de l'intimidation».

Une aubaine politique pour Joe Biden en 2024 ?

Si la maigre victoire du Sénat permet aux démocrates de conserver une petite majorité, perdre la Chambre des représentants signifie pourtant que, désormais, le président risque d’être bloqué sur le plan législatif, ne pouvant plus espérer faire passer des lois majeures.

Cela signifie notamment le potentiel abandon d’une loi fédérale pour le droit à l’avortement, l’interdiction des fusils d’assaut ou encore et surtout, un blocage des aides militaires envers l’Ukraine.

Néanmoins, ce Congrès divisé peut aussi donner à Joe Biden, s’il décide de se présenter pour les élections de 2024, un certain élan politique. En effet, Rachel Bitecofer, stratège politique engagée aux côtés des démocrates, parie ainsi que la faible majorité des conservateurs à la Chambre va «mettre en lumière les dysfonctionnements du parti républicain», tiraillé entre une frange radicale et un contingent conservateur plus traditionnel.

Et deux ans, c’est long. Cela laisse au camp démocrate de longs mois pour faire leurs preuves, en faisant une campagne forte contre les républicains. Joe Biden pourra ainsi saisir cette «chance» et s’en servir comme étant le parfait contre-exemple de Donald Trump. Mais d’ici là, le plus vieux président de l’histoire du pays devra se confronter à beaucoup d’autres problématiques.