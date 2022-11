Australie : 11 enfants blessés après une expérience chimique qui tourne mal

Onze élèves de primaire et leur professeur ont été hospitalisés ce jeudi en Australie pour des brûlures après une expérience scientifique en plein air qui a mal tourné. Deux des jeunes ont été pris en charge pour des blessures sérieuses au visage et à la poitrine.

Une sortie éducative qui tourne au drame. Onze élèves et leur professeur de l’école primaire de Manly West à Sydney (Australie) ont été hospitalisés ce jeudi pour des brûlures après une expérience scientifique en plein air qui a mal tourné à cause de vents violents. L’incident a eu lieu à 13h45, d’après le journal local Manly Observer.

EXPLOSION AT MANLY WEST- We have confirmation Hazmat are responding to an explosion of some description at Manly West Public just now (1:45pm 21 November 2022). While ambulance are still assessing on scene the incident is “under control” and no critical injuries-possibly — Manly Observer (@ManlyObserver) November 21, 2022

Deux des jeunes ont subi de graves brûlures au visage et à la poitrine lors de l’expérience avant d’être transporté à l’hôpital pour enfants de Westmead. Les autres élèves ont été pris en charge aux hôpitaux Royal North Shore et Northern Beaches. Le professeur a lui-aussi été admis dans un hôpital dans un état stable.

Les élèves de 5e année, correspondant au CM2 dans notre système éducatif, tentaient de créer «un serpent de sucre» avec du bicarbonate de soude, un mélange de sucre et un accélérateur pour cette expérience en plein air.

Huit ambulances mobilisées

Le surintendant par intérim de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) Ambulance Phil Templeman a synthétisé le drame, ses effets et la prise en charge des blessés. «Les vents violents d'aujourd'hui ont eu un impact sur l'expérience et ont soufflé sur certains matériaux. Les enfants ont subi des brûlures au haut du corps, à la poitrine, au visage et aux jambes. Heureusement, la majorité des élèves n'ont pas été grièvement blessés», a expliqué ce dernier dans des propos rapportés par The Guardian.

Il a précisé que l’opération avait nécessité la présence de «huit ambulances, de deux inspecteurs et de deux équipes médicales spécialisées». Les parents des enfants touchés ont été contactés et un soutien a été fourni aux élèves et au personnel.

Le Premier ministre de l’Etat australien Dominic Perrotet a fait part de son émotion sur Twitter. «Mes pensées vont à tous les élèves et au personnel de l’école publique Manly West après l’horrible accident d’aujourd’hui», a écrit l’homme politique.

My thoughts are with all the students and staff at Manly West Public School after the horrible accident today.





I’ve spoken to the principal and expressed my thanks to her for the actions of all involved in supporting the students and staff who were hurt. — Dom Perrottet (@Dom_Perrottet) November 21, 2022

La ministre de l'Education de NSW, Sarah Mitchell, a assuré ce lundi que des enquêtes sur l’accident seront menées par le ministère de l’Education, la police de l’Etat et une agence publique du département des Finances nommée SafeWork NSW.