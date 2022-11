Indonésie : un séisme fait au moins 56 morts et 700 blessés sur l'île de Java

Au moins 56 personnes ont été tuées et 700 blessées ce lundi 21 novembre dans un séisme de magnitude 5,4 qui a frappé l’île de Java en Indonésie, d’après un premier bilan provisoire.

L'île de Java, en Indonésie, a été touchée ce lundi par un séisme de magnitude 5,4. «Selon les dernières données, 56 personnes ont été tuées et environ 700 personnes ont été blessées», a déclaré Herman Suherman, chef de l’administration de la ville de Cianjur, en Java occidental, auprès de la chaîne Metro TV.

D’après le responsable, l’afflux de victimes est continu, et le bilan pourrait s’alourdir au cours de la journée. «Il y a eu des dizaines de personnes tuées. Des centaines, et peut-être des milliers de maisons endommagées», précise-t-il.

According to local officials, "nearly 20 people were killed and 300 were injured" in #Indonesia's #WestJava 5.6 magnitude #earthquake. pic.twitter.com/YWczlyOxNm

