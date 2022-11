Assaut du Capitole : la justice américaine veut entendre l'ancien vice-président Mike Pence

Le ministère américain de la Justice veut interroger l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, dans le cadre de l'enquête sur les événements du 6 janvier 2021, lorsque le Capitole a été pris d'assaut.

Mike Pence bientôt auditionné ? Selon plusieurs médias américains, dont le New-York Times, le ministère américain de la Justice veut interroger l'ancien vice-président de Donald Trump dans le cadre de l'enquête sur les événements du 6 janvier 2021, qui ont mené à l'assaut du Capitole.

Mike Pence va prendre en considération cette requête de témoignage et réfléchir à sa réponse, selon des sources interrogées par le New York Times et CNN.

un procureur spécial nommé

Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a nommé la semaine dernière un procureur spécial pour enquêter de façon indépendante sur l'ex-président, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024.

Ce procureur indépendant supervise désormais deux investigations distinctes menées depuis des mois par la justice fédérale. La première porte sur les efforts de Donald Trump pour contester sa défaite à la présidentielle de 2020, jusqu'à l'assaut mené par ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021, au moment de la certification de la victoire de son rival démocrate Joe Biden.

La seconde sur la gestion par l'ex-président de documents confidentiels censés être archivés après son départ de la Maison Blanche.

Le procureur spécial ne sera toutefois chargé que d'émettre une recommandation sur l'inculpation ou non de Donald Trump et il reviendra au ministre de trancher.

des pressions de donald trump

La demande de la justice américaine auprès de Mike Pence, qui n'a pas encore été officiellement cité à comparaître en qualité de témoin, est antérieure à la nomination du procureur indépendant, selon le New York Times.

L'ex-président républicain avait publiquement fait pression sur Mike Pence pour qu'il ne certifie pas les résultats de l'élection, le 6 janvier 2021.

Potentiel candidat à la présidentielle de 2024, le républicain Mike Pence ne s'est pas privé de dénoncé les actes «irresponsables» de l'ancien président qui ont menacé «[s]a vie, celle de [sa] famille et de tous ceux qui étaient dans le bâtiment du Capitole».

Si l'ancien «VP» a refusé d'être entendu par la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur l'attaque du Capitole, il pourrait cette fois-ci envisager de témoigner car il s'agit d'une enquête pénale.

Donald Trump pourrait lui tenter d'empêcher le témoignage de son ancien vice-président en brandissant une prérogative du pouvoir exécutif de garder confidentielles ses communications, comme il a essayé de le faire avec d'autres responsables cités à témoigner dans l'enquête fédérale.