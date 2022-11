Cocaïne : un «super-cartel» démantelé à Dubaï et en Europe, annonce Europol

Europol, l'agence européenne de police spécialisée dans la répression de la criminalité, a annoncé, lundi 28 novembre, le démantèlement d'un «super-cartel» de cocaïne conjuguée à l'arrestation de 49 suspects dans divers pays, dont six «cibles de grande valeur» à Dubaï.

Une traque internationale et une opération couronnée de succès. La police européenne Europol a annoncé, ce lundi, avoir démantelé l’un des principaux cartels de cocaïne qui contrôlait environ un tiers du marché européen. Au total, 49 personnes ont été arrêtées et 30 tonnes de cocaïne saisies.

«Les barons de la drogue, considérés comme des cibles de grand intérêt par Europol, s’étaient alliés pour constituer ce qui était connu comme un super-cartel qui contrôlait environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe», a confirmé Europol dans un communiqué.

Cette vaste opération d’une ampleur inédite, avec des investigations en France, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, et à Dubaï, a permis d’arrêter deux suspects offrant «un grand intérêt» liés aux Pays-Bas, deux autres liés à l’Espagne, et deux liés à la France. «L’un des suspects néerlandais est un «extrêmement gros poisson», a indiqué une source proche d’Europol.

