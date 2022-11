Maroc : un touriste français soupçonné d’avoir tué ses deux enfants dans un hôtel

Une enquête a été ouverte par la police du Maroc, lundi, après la tentative de suicide d'un touriste français soupçonné d'avoir tué ses deux enfants dans un hôtel de Marrakech.

Une affaire stupéfiante. Un Français est soupçonné d’avoir tué ses deux enfants de 9 et 13 ans dans un hôtel de Marrakech, au Maroc. Les autorités locales ont ainsi ouvert lundi une enquête pour «élucider les causes et circonstances d'une tentative de suicide d'un touriste français de 72 ans, soupçonné d'avoir commis un homicide avec préméditation en injectant à ses deux enfants mineurs une substance suspecte», a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale, dans un communiqué.

Les corps des deux victimes, de nationalité française, ont été découverts à l'intérieur d'une chambre d'hôtel, dans un quartier touristique de Marrakech. A côté d’eux, leur père, un infirmier retraité, a été retrouvé dans un état comateux.

Une lettre laissée dans la chambre d'hôtel

D'après les premiers éléments de l’enquête, les cadavres des deux victimes ne portaient aucune trace de violence ni de résistance. Une autopsie doit permettre d’en savoir plus. De la même façon, aucun signe de violence n'a également été observé sur le corps du père. Celui-ci a été transporté dans un hôpital, où il a été admis dans une unité de soins intensifs.

Dans la chambre d’hôtel, les policiers ont trouvé une lettre écrite à la main, dans laquelle sont expliqués les mobiles du drame, a indiqué la DGSN. Il s’agirait de motifs familiaux. Des seringues médicales usagées ont également été récupérées.

La police judiciaire marocaine a auditionné l’ex-épouse du suspect, dans le cadre de l’enquête.