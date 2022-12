États-Unis : tout savoir sur Hakeem Jeffries, successeur de Nancy Pelosi et premier Afro-Américain chef des démocrates au Congrès

Hakeem Jeffries, élu démocrate de 52 ans, a été élu, mercredi 30 novembre par ses pairs, pour diriger son parti à la Chambre américaine des Représentants. Il succède à Nancy Pelosi et devient le premier Afro-Américain chef de parti au Congrès de l’histoire des États-Unis.

Une élection historique. Ce mercredi 30 novembre, Hakeem Jeffries, député démocrate, a été élu chef de son parti à la Chambre des Représentants, la chambre basse du Congrès américain. Il succède ainsi à Nancy Pelosi, et devient le premier homme noir à occuper une fonction aussi importante au parlement des États-Unis.

Âgé de 52 ans, et élu à l’unanimité, Hakeem Jeffries a pour ambition de représenter une nouvelle génération de parlementaires américains, plus jeunes et de «faire avancer les choses». «Cette nouvelle génération de leaders reflète le dynamisme et la diversité de notre grande nation», a applaudi Nancy Pelosi, 82 ans, qui occupait cette fonction depuis une vingtaine d’années. Elle s’est par ailleurs fait décerner le titre honorifique de «speaker emerita», et redeviendra simple élue de Californie.

Né en 1970 à New York, plus précisément dans le quartier de Brooklyn, de deux parents travaillant dans les services sociaux, Hakeem Jeffries a étudié les sciences politiques puis le droit, et eu un début de carrière dans différents cabinets d’avocats à New York. Il est ensuite devenu membre de l’Assemblée locale de l’État de New York en 2007 jusqu’en 2012, avant de représenter le 8e district de l’État de New York au Congrès américain, où il siège depuis 2013.

Les Républicains majoritaires à la chambre basse

Dès le 1er janvier 2023, et le début de la 118e législature américaine, Hakeem Jeffries présidera son parti alors même qu’il sera minoritaire au Congrès. En effet, à l’issue des élections de mi-mandat, les Républicains ont repris le contrôle de la chambre même, mais d’une très courte majorité, et ont perdu la majorité au Sénat. L’élu new-yorkais, connu pour être un fervent opposant à l’ancien président Donald Trump, a déclaré qu’il travaillerait avec les Républicains «dans la mesure du possible, mais nous nous opposerons également à l'extrémisme chaque fois que cela sera nécessaire».

De leur côté, les Républicains du Congrès, contrairement aux démocrates, peinent à s’unir autour de Kevin McCarthy, leur leader, qui tente d’obtenir assez de soutien pour devenir président de la Chambre. La fragile majorité des Républicains et leur division pourraient ainsi être bénéfiques aux Démocrates dans les négociations au Congrès.