Russie : la basketteuse américaine Brittney Griner a été libérée et est en route vers les Etats-Unis

Les Etats-Unis et la Russie ont annoncé ce jeudi avoir procédé à un échange de prisonniers entre la star américaine du basket Brittney Griner et le marchand d’armes russe Viktor Bout.

Elle rentre enfin chez elle. Brittney Griner, star américaine du basket, a été libérée ce jeudi 8 décembre en échange du prisonnier russe et marchand d’armes Viktor Bout, ont annoncé le Kremlin et la Maison Blanche.

«Le 8 décembre 2022, à l'aéroport d'Abou Dhabi, la procédure d'échange du citoyen russe Viktor Bout contre la citoyenne américaine Brittney Griner, qui purgeaient respectivement des peines dans des établissements pénitentiaires aux Etats-Unis et en Russie, a été accomplie avec succès», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères sur Telegram.

La basketteuse de 32 ans qui avait été arrêtée en février dernier pour «possession d’une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis» est désormais «en sécurité» et «en route» vers les Etats-Unis, d’après les déclarations du président américain Joe Biden sur Twitter. Elle avait été transférée en novembre vers une colonie pénitentiaire en Russie afin de purger sa peine de neuf ans de prison, pour «trafic de drogue».

Moments ago I spoke to Brittney Griner.





She is safe.



She is on a plane.



She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022