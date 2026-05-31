NBA : les Spurs de Victor Wembanyama éliminent le champion en titre Oklahoma pour s’offrir une première finale depuis 2014

Encore porté par Victor Wembanyama, élu MVP de la finale de conférence Ouest, les San Antonio Spurs ont réussi ce samedi l’exploit de remporter le match 7 décisif sur le parquet d’Oklahoma City (111-103). 12 ans après leur dernière finale NBA, ils défieront les Knicks dès le 3 juin pour tenter de s’offrir une sixième bague.

Le champion en titre au tapis à l’issue d’une finale de conférence Ouest ébouriffante. Auteur de 22 points et de 7 rebonds, Victor Wembanyama a largement contribué à la victoire surprise des San Antonio Spurs sur le parquet d’Oklahoma (111-103) lors du match 7 de la finale de conférence Ouest ce samedi.

Making your West Finals Game 7 debut, battling the defending champions and advancing on the road?



SPECIAL.



Wemby (22 PTS in Game 7) will play in his first NBA Finals starting next Wednesday (6/3) at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/RmbYz5x8VS — NBA (@NBA) May 31, 2026

Malgré une performance XXL de Shai Gilgeous-Alexander, double MVP de la saison régulière, avec 35 points inscrits (12 sur 21 au tir) et 9 passes décisives délivrées ce samedi, le Thunder, champion en titre et numéro 1 de la saison régulière à l’Ouest, a été éliminé aux portes de la finale NBA.

Qualifiés pour leur première finale NBA depuis 2014, les Spurs défieront les New York Knicks dès ce mercredi 3 juin avec l’avantage du terrain. Un petit miracle quand on sait que l'équipe texane avait terminé 13e de la saison régulière l’an dernier et que Wemby, l’homme clé des Spurs cette saison, dispute sa première campagne de play-offs.

Les Spurs ont su résister après un démarrage en trombe

Comme souvent lors de la série, les Spurs ont frappé les premiers, avec un tir à mi-distance de Victor Wembanyama puis une interception, de quoi mener 18-8 puis 27-13.

Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 13 points dans le second quart-temps afin de permettre à son équipe de recoller au score avant la pause (56-53). Les Spurs sont ensuite parvenus à maintenir ce même différentiel de 3 points à la fin du troisième quart-temps.

Le tournant du match aurait pu intervenir à 7mn50 du terme quand le pivot français a écopé de sa cinquième faute personnelle, synonyme de sortie du terrain. Oklahoma City n’a pas su profiter de ce fait de jeu, offrant même à Luke Kornet l’action du match avec un contre héroïque face à Isaiah Hartenstein.

ARE YOU KIDDING ME LUKE KORNET???



WILD CHASEDOWN BLOCK IN TRANSITION 🤯



THE TYPE OF PLAYS YOU NEED TO WIN A GAME 7. pic.twitter.com/FP5Z4T0LHw — NBA (@NBA) May 31, 2026

Le Thunder, privé de Jalen Williams et Ajay Mitchell, blessés, n'a pas su trouver de relais offensif à «Shai Gilgeous-Alexander», et a souffert face aux transitions adverses (19 points encaissés, 7 marqués).

Wemby élu MVP de la finale de conférence Ouest

Victor Wembanyama a été désigné MVP de la finale de la conférence Ouest à l'issue de ce match 7 décisif ce samedi. «Wemby», déjà élu meilleur défenseur de la ligue cette saison ainsi que meilleur rookie en 2024, continue d'accumuler les titres individuels à 22 ans.

«Gagner le trophée Larry O'Brien (de champion NBA), c'est un rêve d'enfance. Avoir cette solide opportunité de l'emporter, de réaliser ses rêves, c'est peut-être la chance d'une vie, on ne sait jamais quand l'occasion se représentera. Le jour où on y arrivera sera incroyable, c'est difficile à décrire, c'est presque ma raison de vivre», a assuré le pivot tricolore après avoir essuyé des larmes au coup de sifflet final.