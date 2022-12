Turquie : Recep Tayyip Erdogan briguera un nouveau mandat en 2023

Le président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan a annoncé, samedi 10 décembre, qu’il souhaitait briguer un nouveau mandat en 2023 pour la dernière fois avant de laisser le flambeau.

Président turc depuis 2014, Erdogan pourrait reconduire son mandat en 2023 alors qu'il a atteint la limite permise par la constitution avec deux mandats. «Nous lancerons la construction du siècle de la Turquie avec le soutien que nous demandons en notre nom pour la dernière fois à notre peuple en 2023 », a déclaré le chef de l’État turc lors d’un discours à Samsun, ville du nord du pays.

Erdogan veut laisser la place aux jeunes

Il a ensuite laissé entendre qu’en cas de réélection, ce serait son dernier mandat. «Nous remettrons ce drapeau sacré à nos jeunes», a ajouté Recep Tayyip Erdogan. Le président turc âgé de 68 ans est à la tête du pays depuis huit ans et connaît actuellement de nombreux défis auxquels il se doit de répondre. Il avait déjà formulé son souhait de créer une nouvelle constitution turque plus «démocratique, simple et visionnaire».

Certains observateurs avaient vu cela comme un moyen d’amender la limite de deux mandats présidentiels maximum, comme le veut la constitution turque actuelle.