Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe D avec l’Australie, les Etats-Unis, le Paraguay et la Turquie

Le groupe D de la Coupe du monde 2026 est composé de l’Australie, des Etats-Unis, qui sont l’un des pays organisateurs, du Paraguay et de la Turquie.
Australie 🇦🇺
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Patrick Beach
|Melbourne City (Australie)
|Gardien
|Paul Izzo
|Randers (Danemark)
|Gardien
|Mathew Ryan
|Levante (Espagne)
|Défenseur
|Aziz Behich
|Melbourne City (Australie)
|Défenseur
|Jordan Bos
|Feyenoord (Pays-Bas)
|Défenseur
|Cameron Burgess
|Swansea (Angleterre)
|Défenseur
|Alessandro Circati
|Parme (Italie)
|Défenseur
|Milos Degenek
|Apoel Nicosie (Chypre)
|Défenseur
|Jason Geria
|Albirex Niigata (Japon)
|Défenseur
|Lucas Herrington
|Colorado Rapids (Etats-Unis)
|Défenseur
|Jacob Italiano
|Grazek (Autriche)
|Défenseur
|Harry Souttar
|Leicester (Angleterre)
|Défenseur
|Kai Trewin
|New York City (Etats-Unis)
|Milieu
|Cameron Devlin
|Heart of Midlothian (Ecosse)
|Milieu
|Ajdin Hrustic
|Heracles Almelo (Pays-Bas)
|Milieu
|Jackson Irvine
|Sankt Pauli (Allemagne)
|Milieu
|Connor Metcalfe
|Sankt Pauli (Allemagne)
|Milieu
|Paul Okon-Engstler
|Sydney FC (Australie)
|Milieu
|Aiden O'Neill
|New York City (Etats-Unis)
|Attaquant
|Nestor Irankunda
|Watford (Angleterre)
|Attaquant
|Mathew Leckie
|Melbourne City (Australie)
|Attaquant
|Awer Mabil
|CD Castellon (Espagne)
|Attaquant
|Mohamed Touré
|Norwich (Angleterre)
|Attaquant
|Nishan Velupillay
|Melbourne Victory (Australie)
|Attaquant
|Cristian Volpato
|Sassuolo (Italie)
|Attaquant
|Tete Yengi
|Machida Zelvia (Japon)
Etats-Unis 🇺🇸
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Chris Brady
|Chicago Fire (Etats-Unis)
|Gardien
|Matt Freese
|New York City (Etats-Unis)
|Gardien
|Matt Turner
|New England Revolution (Etats-Unis)
|Défenseur
|Max Arfsten
|Colombus Crew (Etats-Unis)
|Défenseur
|Sergino Dest
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Défenseur
|Alex Freeman
|Villarreal (Espagne)
|Défenseur
|Mark McKenzie
|Toulouse (France)
|Défenseur
|Tim Ream
|Charlotte FC (Etats-Unis)
|Défenseur
|Chris Richards
|Crystal Palace (Angleterre)
|Défenseur
|Antonee Robinson
|Fulham (Angleterre)
|Défenseur
|Miles Robinson
|FC Cincinnati (Etats-Unis)
|Défenseur
|Joe Scally
|Borussia Monchengladbach (Allemagne)
|Défenseur
|Auston Trusty
|Celtic Glasgow (Ecosse)
|Milieu
|Tyler Adams
|Bournemouth (Angleterre)
|Milieu
|Sebastian Berhalter
|Vancouver Whitecaps (Angleterre)
|Milieu
|Weston McKennie
|Juventus Turin (Italie)
|Milieu
|Gio Reyna
|Borussia Monchengladbach (Allemagne)
|Milieu
|Cristian Roldan
|Seattle Sounders (Etats-Unis)
|Milieu
|Malik Tillman
|Bayer Leverkusen (Allemagne)
|Attaquant
|Brenden Aaronson
|Leeds (Angleterre)
|Attaquant
|Folarin Balogun
|Monaco (France)
|Attaquant
|Ricardo Pepi
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Attaquant
|Christian Pulisic
|AC Milan (Italie)
|Attaquant
|Timothy Weah
|Marseille (France)
|Attaquant
|Haji Wright
|Coventry City (Angleterre)
|Attaquant
|Alejandro Zendejas
|Club América (Mexique)
Paraguay 🇵🇾
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Roberto Fernandez
|Cerro Porteno (Paraguay)
|Gardien
|Orlando Gill
|San Lorenzo (Argentine)
|Gardien
|Gaston Oliveira
|Olimpia (Paraguay)
|Défenseur
|Omar Alderte
|Sunderland (Angleterre)
|Défenseur
|Junior Alonso
|Atletico Mineiro (Brésil)
|Défenseur
|Fabian Balbuena
|Gremio (Brésil)
|Défenseur
|Juan Caceres
|Dynamo Moscou (Russie)
|Défenseur
|Jose Canale
|Lanus (Argentine)
|Défenseur
|Gustavo Gomez
|Palmeiras (Brésil)
|Défenseur
|Alessandro Maidana
|Talleres (Argentine)
|Défenseur
|Gustavo Velazquez
|Cerro Porteno (Paraguay)
|Milieu
|Damian Bobadilla
|Sao Paulo (Brésil)
|Milieu
|Andrés Cubas
|Vancouver Whitecaps (Etats-Unis)
|Milieu
|Matias Galarza
|Atlanta United (Etats-Unis)
|Milieu
|Diego Gomez
|Brighton (Angleterre)
|Milieu
|Mauricio Maghalhaes
|Palmeiras (Brésil)
|Milieu
|Brian Ojeda
|Orlando City (Etats-Unis)
|Milieu
|Alejandro Romero
|Al Ain (Emirats arabes unis)
|Attaquant
|Miguel Almiron
|Atlanta United (Etats-Unis)
|Attaquant
|Alex Arce
|Independiente Rivadavia (Argentine)
|Attaquant
|Gabriel Avalos
|Independiente (Argentine)
|Attaquant
|Gustavo Caballero
|Portsmouth (Angleterre)
|Attaquant
|Julio Enciso
|Strasbourg (France)
|Attaquant
|Isidoro Pitta
|RB Bragantino (Brésil)
|Attaquant
|Antonio Sanabria
|Cremonese (Italie)
|Attaquant
|Ramon Sosa
|Palmeiras (Brésil)
Turquie 🇹🇷
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Altay Bayindir
|Manchester United (Angleterre)
|Gardien
|Mert Günok
|Besiktas (Turquie)
|Gardien
|Ugurcan Cakir
|Galatasaray (Turquie)
|Défenseur
|Abdülkerim Bardakci
|Galatasaray (Turquie)
|Défenseur
|Caglar Söyüncü
|Fenerbahce (Turquie)
|Défenseur
|Eren Elmali
|Galatasaray (Turquie)
|Défenseur
|Ferdi Kadioglu
|Brighton (Angleterre)
|Défenseur
|Merih Demiral
|Al-Ahli (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Mert Müldür
|Fenerbahce (Turquie)
|Défenseur
|Ozan Kabak
|Hoffenheim (Allemagne)
|Défenseur
|Samet Akaydin
|Caykur Rizespor (Turquie)
|Défenseur
|Zeki Celik
|AS Rome (Italie
|Milieu
|Hakan Calhanoglu
|Inter Milan (Italie)
|Milieu
|Ismail Yüksek
|Fenerbahce (Turquie)
|Milieu
|Kaan Ayhan
|Galatasaray (Turquie)
|Milieu
|Orkun Kökçü
|Besiktas (Turquie)
|Milieu
|Salih Özcan
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Attaquant
|Arda Güler
|Real Madrid (Espagne)
|Attaquant
|Baris Alper Yilmaz
|Galatasaray (Turquie)
|Attaquant
|Can Uzun
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Attaquant
|Deniz Gül
|Porto (Portugal)
|Attaquant
|Irfan Can Kahveci
|Fenerbahce (Turquie)
|Attaquant
|Kenan Yildiz
|Juventus Turin (Italie)
|Attaquant
|Kerem Aktürkoglu
|Fenerbahce (Turquie)
|Attaquant
|Oguz Aydin
|Fenerbahce (Turquie)
|Attaquant
|Yunus Akgün
|Galatasaray (Turquie)