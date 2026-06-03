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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe D avec l’Australie, les Etats-Unis, le Paraguay et la Turquie

Les Etats-Unis sont l'un des pays organisateurs de la compétition. Les Etats-Unis sont l'un des pays organisateurs de la compétition. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe D de la Coupe du monde 2026 est composé de l’Australie, des Etats-Unis, qui sont l’un des pays organisateurs, du Paraguay et de la Turquie.

Australie 🇦🇺

PosteJoueurClub
GardienPatrick BeachMelbourne City (Australie)
GardienPaul IzzoRanders (Danemark)
GardienMathew RyanLevante (Espagne)
DéfenseurAziz BehichMelbourne City (Australie)
DéfenseurJordan BosFeyenoord (Pays-Bas)
DéfenseurCameron BurgessSwansea (Angleterre)
DéfenseurAlessandro CircatiParme (Italie)
DéfenseurMilos DegenekApoel Nicosie (Chypre)
DéfenseurJason GeriaAlbirex Niigata (Japon)
DéfenseurLucas HerringtonColorado Rapids (Etats-Unis)
DéfenseurJacob ItalianoGrazek (Autriche)
DéfenseurHarry SouttarLeicester (Angleterre)
DéfenseurKai TrewinNew York City (Etats-Unis)
MilieuCameron DevlinHeart of Midlothian (Ecosse)
MilieuAjdin HrusticHeracles Almelo (Pays-Bas)
MilieuJackson IrvineSankt Pauli (Allemagne)
MilieuConnor MetcalfeSankt Pauli (Allemagne)
MilieuPaul Okon-EngstlerSydney FC (Australie)
MilieuAiden O'NeillNew York City (Etats-Unis)
AttaquantNestor IrankundaWatford (Angleterre)
AttaquantMathew LeckieMelbourne City (Australie)
AttaquantAwer MabilCD Castellon (Espagne)
AttaquantMohamed TouréNorwich (Angleterre)
AttaquantNishan VelupillayMelbourne Victory (Australie)
AttaquantCristian VolpatoSassuolo (Italie)
AttaquantTete YengiMachida Zelvia (Japon)

Etats-Unis 🇺🇸

PosteJoueurClub
GardienChris BradyChicago Fire (Etats-Unis)
GardienMatt FreeseNew York City (Etats-Unis)
GardienMatt TurnerNew England Revolution (Etats-Unis)
DéfenseurMax ArfstenColombus Crew (Etats-Unis)
DéfenseurSergino DestPSV Eindhoven (Pays-Bas)
DéfenseurAlex FreemanVillarreal (Espagne)
DéfenseurMark McKenzieToulouse (France)
DéfenseurTim ReamCharlotte FC (Etats-Unis)
DéfenseurChris RichardsCrystal Palace (Angleterre)
DéfenseurAntonee RobinsonFulham (Angleterre)
DéfenseurMiles RobinsonFC Cincinnati (Etats-Unis)
DéfenseurJoe ScallyBorussia Monchengladbach (Allemagne)
DéfenseurAuston TrustyCeltic Glasgow (Ecosse)
MilieuTyler AdamsBournemouth (Angleterre)
MilieuSebastian BerhalterVancouver Whitecaps (Angleterre)
MilieuWeston McKennieJuventus Turin (Italie)
MilieuGio ReynaBorussia Monchengladbach (Allemagne)
MilieuCristian RoldanSeattle Sounders (Etats-Unis)
MilieuMalik TillmanBayer Leverkusen (Allemagne)
AttaquantBrenden AaronsonLeeds (Angleterre)
AttaquantFolarin BalogunMonaco (France)
AttaquantRicardo PepiPSV Eindhoven (Pays-Bas)
AttaquantChristian PulisicAC Milan (Italie)
AttaquantTimothy WeahMarseille (France)
AttaquantHaji WrightCoventry City (Angleterre)
AttaquantAlejandro ZendejasClub América (Mexique)

Paraguay 🇵🇾

PosteJoueurClub
GardienRoberto FernandezCerro Porteno (Paraguay)
GardienOrlando GillSan Lorenzo (Argentine)
GardienGaston OliveiraOlimpia (Paraguay)
DéfenseurOmar AlderteSunderland (Angleterre)
DéfenseurJunior AlonsoAtletico Mineiro (Brésil)
DéfenseurFabian BalbuenaGremio (Brésil)
DéfenseurJuan CaceresDynamo Moscou (Russie)
DéfenseurJose CanaleLanus (Argentine)
DéfenseurGustavo GomezPalmeiras (Brésil)
DéfenseurAlessandro MaidanaTalleres (Argentine)
DéfenseurGustavo VelazquezCerro Porteno (Paraguay)
MilieuDamian BobadillaSao Paulo (Brésil)
MilieuAndrés CubasVancouver Whitecaps (Etats-Unis)
MilieuMatias GalarzaAtlanta United (Etats-Unis)
MilieuDiego GomezBrighton (Angleterre)
MilieuMauricio MaghalhaesPalmeiras (Brésil)
MilieuBrian OjedaOrlando City (Etats-Unis)
MilieuAlejandro RomeroAl Ain (Emirats arabes unis)
AttaquantMiguel AlmironAtlanta United (Etats-Unis)
AttaquantAlex ArceIndependiente Rivadavia (Argentine)
AttaquantGabriel AvalosIndependiente (Argentine)
AttaquantGustavo CaballeroPortsmouth (Angleterre)
AttaquantJulio EncisoStrasbourg (France)
AttaquantIsidoro PittaRB Bragantino (Brésil)
AttaquantAntonio SanabriaCremonese (Italie)
AttaquantRamon SosaPalmeiras (Brésil)

Turquie 🇹🇷

PosteJoueurClub
GardienAltay BayindirManchester United (Angleterre)
GardienMert GünokBesiktas (Turquie)
GardienUgurcan CakirGalatasaray (Turquie)
DéfenseurAbdülkerim BardakciGalatasaray (Turquie)
DéfenseurCaglar SöyüncüFenerbahce (Turquie)
DéfenseurEren ElmaliGalatasaray (Turquie)
DéfenseurFerdi KadiogluBrighton (Angleterre)
DéfenseurMerih DemiralAl-Ahli (Arabie saoudite)
DéfenseurMert MüldürFenerbahce (Turquie)
DéfenseurOzan KabakHoffenheim (Allemagne)
DéfenseurSamet AkaydinCaykur Rizespor (Turquie)
DéfenseurZeki CelikAS Rome (Italie
MilieuHakan CalhanogluInter Milan (Italie)
MilieuIsmail YüksekFenerbahce (Turquie)
MilieuKaan AyhanGalatasaray (Turquie)
MilieuOrkun KökçüBesiktas (Turquie)
MilieuSalih ÖzcanBorussia Dortmund (Allemagne)
AttaquantArda GülerReal Madrid (Espagne)
AttaquantBaris Alper YilmazGalatasaray (Turquie)
AttaquantCan UzunEintracht Francfort (Allemagne)
AttaquantDeniz GülPorto (Portugal)
AttaquantIrfan Can KahveciFenerbahce (Turquie)
AttaquantKenan YildizJuventus Turin (Italie)
AttaquantKerem AktürkogluFenerbahce (Turquie)
AttaquantOguz AydinFenerbahce (Turquie)
AttaquantYunus AkgünGalatasaray (Turquie)
FootballCoupe du monde 2026AustralieEtats-UnisParaguayTurquie

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