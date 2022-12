Canada : l'épave d'un bateau chargée avec près de 9 millions d'euros d'or retrouvée 147 plus tard

Les restes d'un bateau à vapeur, échoué en 1875 au large de l'Etat de Washington, sur la côte ouest des Etats-Unis, viennent d'être retrouvés 147 ans plus tard au Canada. A son bord, un chargement d'or de près de 9 millions d'euros d'or au cours actuel.

Une découverte pleine de succès. Lundi 12 décembre, l'épave du S.S. Pacific, un bateau à vapeur qui avait coulé en 1875 au large de l'Etat de Washington (Etats-Unis) a été retrouvée au Canada, soit 147 ans après son naufrage.

A l'intérieur du navire, qui transportait plus de 270 passagers, les plongeurs ont mis la main sur «au moins 4.000 onces d'or stockées parmi une cargaison de marchandises sèches, de charbon, de chevaux et d'opium», écrit notamment The Guardian.

Au cours actuel, cela représente une valeur comprise entre 7 et 9 millions de dollars américains (somme équivalente en euros).

Une localisation longtemps inconnue

Depuis sa disparition, à laquelle seulement deux personnes avaient survécu, la localisation exacte du naufrage demeurait inconnue.

C'était sans compter l'abnégation de Jeff Hummel, passionné par l'histoire du navire, qui avait commencé à lancer des recherches en 1993.

Après être resté sans la moindre information pendant plusieurs années, ce dernier avait mis en place une compagnie, la Northwest Shipwreck Alliance, dédiée à la localisation du navire.

Le premier indice ayant permis à Jeff Hummel de retrouver le S.S. Pacific avait été un morceau de charbon, coincé dans un filet de pêche.

De cette trouvaille, les chercheurs d'or avaient pu, après une dizaine d'explorations, découvrir l'épave près du cap Flattery, au sud de l'île de Vancouver.