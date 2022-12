Liban : un Casque bleu de l'ONU tué par balle

Un Casque bleu irlandais de la Force intérimaire des Nations unies au Liban a été tué par balle dans le sud du pays lors d'une attaque contre le véhicule qu'il conduisait.

L'attaque remonte à mercredi. Un Casque bleu irlandais de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a été tué par balle dans le sud du pays.

Deux véhicules de la Finul se dirigeaient vers Beyrouth quand ils ont été séparés, «l'un d'eux ayant été encerclé par une foule hostile», a précisé jeudi le ministre irlandais des Affaires étrangères et de la Défense, Simon Coveney à la radio irlandaise RTE. «Des coups de feu ont été tirés, malheureusement l'un de nos Casques bleus a été tué», a-t-il ajouté.

Une source judiciaire libanaise a indiqué à l'AFP que sept balles, tirées à l'arme automatique, avaient transpercé le véhicule, dont le chauffeur a été tué sur le coup d'une balle à la tête.

Selon cette source, les trois autres soldats à bord ont été blessés lorsque le véhicule a ensuite percuté un pylône et s'est renversé.

Les forces de sécurité «sont à la recherche de personnes suspectes», a ajouté cette source.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit «profondément attristé» jeudi par la mort d'un Casque bleu, a déclaré son porte-parole.

Last night a peacekeeper was killed and three others were injured in an incident in Al-Aqbieh, just outside UNIFIL’s area of operations in south Lebanon.





We offer our deepest condolences to the friends, family, and colleagues of the peacekeeper who died.

— UNIFIL (@UNIFIL_) December 15, 2022