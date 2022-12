Etats-Unis : un pilote de F-35 s’éjecte de son avion juste avant le crash

Un pilote d’avion de chasse F-35B s’est éjecté de son appareil après avoir raté son atterrissage. L’avion s’est écrasé au sol mais le pilote est sain et sauf.

Plus de peur que de mal. Un pilote d’avion de chasse F-35 s’est fait une très grosse frayeur ce jeudi 15 décembre. Alors qu’il était aux commandes de son avion, il a été contraint de s’éjecter de son appareil au niveau de la base aérienne de Fort Worth au Texas.

We responded to assist Lockheed Martin and Naval Air Station on a military aircraft crash where the pilot ejected. Update on pilot is that they are safe and under observation. Grateful for this news. We have opened up perimeter roads in the area. pic.twitter.com/uhTDevFdid

— Christopher Cook (@cooktx) December 15, 2022