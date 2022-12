Twitter : Elon Musk annonce qu'il va rétablir les comptes suspendus des journalistes

Le nouveau propriétaire de Twitter Elon Musk a annoncé tard vendredi soir qu'il allait rétablir les comptes suspendus de plusieurs journalistes sur ce réseau social, après les avoir accusés de mettre en danger sa famille.

Un rétropédalage. Le nouveau propriétaire de Twitter Elon Musk avait indiqué ce jeudi qu'il suspendait les comptes de certains journalistes de CNN, du New York Times ou encore du Washington Post, qui couvrent ses activités, et notamment ses trajets à bord de son jet privé. Vendredi, tard dans la soirée, le milliardaire fait marche arrière après le tollé suscité par cette décision et a décidé de rétablir les comptes suspendus.

«Les gens ont parlé. Les comptes qui avaient publié ma localisation vont voir leur suspension levée», a tweeté le milliardaire, qui avait été menacé vendredi de sanctions par l'Union européenne tandis que l'ONU avait dénoncé «un dangereux précédent» avec la suspension des comptes d'une douzaine de journalistes.

Une douzaine de comptes suspendus

Elon Musk avait lancé un sondage sur Twitter pour demander s'il devait restaurer les comptes suspendus dans l'immédiat ou dans une semaine. Près de 59% des 3,69 millions d'internautes ayant pris part au sondage ont répondu qu'il devait les rétablir immédiatement. Certains comptes semblaient avoir été réactivés, tel celui de l'ancien journaliste de Vox Aaron Rupar. «J'ai dans un premier temps été pas mal écoeuré d'avoir été suspendu mais j'ai rapidement réalisé que ça irait parce que j'ai la chance d'avoir une fantastique communauté en ligne», a tweeté Aaron Rupar en remerciant les gens pour leur soutien.

Une douzaine de journalistes américains ont été suspendus du réseau social. Parmi eux, des employés de médias comme CNN (Donie O'Sullivan), le New York Times (Ryan Mac), le Washington Post (Drew Harwell) et des journalistes indépendants.

La polémique avait débuté mercredi lorsque Elon Musk avait annoncé suspendre @elonjet, un compte qui rapportait automatiquement les trajets de son jet privé. Certains comptes avaient ensuite tweeté à propos de cette décision. Elon Musk avait justifié la suspension des comptes en affirmant qu'ils mettaient en danger sa sécurité ainsi que celle de sa famille. Il avait affirmé mercredi dans un tweet qu'un véhicule avec un de ses enfants à bord avait été suivi à Los Angeles par «un harceleur fou», semblant créer un lien de causalité avec le positionnement en temps réel de son jet.

Depuis son rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars, le milliardaire a envoyé des messages contradictoires sur ce qui y est autorisé ou non. Fervent défenseur d'une grande liberté d'expression - tant que les propos respectent la loi - il a rétabli des comptes auparavant bannis par le réseau social, dont celui de Donald Trump. Mais il a aussi suspendu celui de Kanye West après la publication de plusieurs messages jugés antisémites et refusé le retour sur la plateforme du complotiste d'extrême-droite, Alex Jones.