Pays-Bas : le Premier ministre présente des excuses officielles pour le rôle de l’Etat dans l’esclavage

Le Premier ministre des Pays-Bas Mark Rutte a présenté ce lundi 19 décembre des excuses officielles du gouvernement pour le rôle de l'Etat néerlandais dans l'esclavage.

Un discours historique. Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, a présenté ce lundi 19 décembre à l’occasion d'un discours à La Haye, des excuses officielles du gouvernement concernant le rôle de l'Etat néerlandais dans l'esclavage, le qualifiant de crime contre l’humanité.

«Aujourd'hui, je présente des excuses au nom du gouvernement néerlandais pour les actions de l'Etat néerlandais dans le passé», a déclaré Mark Rutte.

Ce discours était très attendu au Pays-Bas, bien que la nouvelle eût fuité dès le mois de novembre dans la presse néerlandaise, suscitant une vive controverse dans le pays et en outre-mer.

En effet, les organisations de commémoration de l'esclavage souhaitaient que ces excuses soient présentées le 1er juillet, date marquant les 150 ans de la fin de l'esclavage, lors d'une célébration annuelle appelée «Keti Koti» (Briser les chaînes) en surinamais.

