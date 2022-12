Assaut du Capitole aux Etats-Unis : que risque Donald Trump s’il est inculpé ?

Ce lundi 19 décembre, la commission d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 a recommandé à l’unanimité des poursuites pénales contre Donald Trump, dont une pour appel à l’insurrection. Il appartient désormais au ministre de la Justice, Merrick Garland, de prononcer la décision finale.

Au terme de 18 mois d’investigation, la vaste enquête parlementaire a accentué la pression sur les épaules du ministre de la Justice américain Merrick Garland dans l’affaire de l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 pour qu’il inculpe pénalement Donald Trump, ce lundi 19 décembre.

«Nous pensons que les preuves rassemblées tout au long de nos audiences justifient le renvoi au pénal de l'ancien président Donald J. Trump, de John Eastman et d'autres personnes pour violation de cette loi», a écrit la commission d’enquête.

The first criminal statute we invoke for referral is Title 18 Section 1512(c).





We believe that the evidence assembled throughout our hearings warrants a criminal referral of former President Donald J. Trump, John Eastman, and others for violations of this statute. pic.twitter.com/VLRfca2MsM

— January 6th Committee (@January6thCmte) December 19, 2022