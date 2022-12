Vague de froid : des températures jusqu'à -55 °C attendues aux États-Unis

Le mercure devrait descendre jusqu’à - 55 °C dans certaines villes des États-Unis. Pour le service météorologique américain, il s’agit d’une tempête qui ne survient qu’une fois par génération.

Une grande partie des États-Unis est touchée par une puissante tempête hivernale depuis quelques heures avec l’annulation de plusieurs milliers de vols, la chute du mercure et l’apparition de fortes chutes de neige. Il s'agit «d'une tempête ne survenant qu'une fois par génération», a averti sur Twitter le service météorologique américain (NWS).

La température ressentie dans le Midwest et la région des Grands lacs devrait atteindre jusqu'à -55 °C. «Un froid de cette ampleur pourrait provoquer en quelques minutes des engelures sur la peau exposée, ainsi que de l'hypothermie et la mort si l'exposition est prolongée», a alerté le NWS.

La mise en garde de Joe Biden

«S'il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux. J'encourage tout le monde (...) à écouter les mises en garde au niveau local. C'est sérieux», a déclaré le président des États-Unis, Joe Biden. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence face à la «tempête du siècle», comme New York, l'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord.

Des routes étaient déjà recouvertes de neige à travers le pays et de nombreux accidents ont été signalés par les médias. «Plusieurs routes secondaires sont actuellement répertoriées comme route impraticable (...) les déplacements sur le segment de route sont physiquement impossibles en raison de l'épaisseur de la neige et des congères généralisées», a indiqué, ce jeudi 22 décembre, l'administration des transports du Dakota du Sud sur son site internet.

Les forces de l'ordre du Wyoming ont publié des images frappantes du blizzard, prises dans la journée du mercredi 21 décembre, de l'intérieur de la voiture de l'un de leurs agents. À l'extérieur, impossible de voir quoi que ce soit. Selon les autorités, neige et vents vont provoquer des blizzards à certains endroits, rendant tout déplacement «dangereux voire parfois impossible».

Le Canada aussi se préparait à «des températures anormalement basses pour la saison», à d'importantes chutes de neige et à de possibles pluies verglaçantes dans certaines régions. Les autorités ont encouragé des habitants du Québec, par exemple, à «préparer des plans d'urgence et à se munir de trousses d'urgence contenant de l'eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche».