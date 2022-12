L'acteur Stephen Greif, vu dans la série «The Crown», est décédé à l'âge de 78 ans

L’acteur britannique Stephen Greif, qui apparaît notamment dans la série «The Crown», est décédé le 23 décembre à l’âge de 78 ans.

Stephen Greif s’est éteint vendredi dernier, le 23 décembre, à l’âge de 78 ans. C’est l'agence de l’acteur, Michelle Braidman Associates, qui a annoncé cette triste nouvelle.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre merveilleux client Stephen Greif. (…) Il va beaucoup nous manquer et nos pensées vont à sa famille et ses amis», peut-on lire sur Twitter.

With great sadness we announce the death of our wonderful client Stephen Greif.



His extensive career included numerous roles on screen and stage, including at the National Theatre, RSC and in the West End.



We will miss him dearly and our thoughts are with his family and friends x pic.twitter.com/sYcwILCvNr

— Michelle Braidman Associates (@TeamBraidman) December 26, 2022