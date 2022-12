Un républicain élu au Congrès américain reconnaît avoir menti sur son CV

George Santos, un républicain ayant été élu au Congrès américain en novembre dernier lors des élections de mi-mandat, a avoué lundi 26 décembre avoir «embelli» son CV dans deux interviews distinctes.

Des appels à la démission qui se multiplient depuis mardi. George Santos, un républicain élu le 8 novembre dernier dans la troisième circonscription de New York à l’issue des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, a reconnu lors d’interviews avoir menti sur son CV.

Une enquête du New York Times a révélé la supercherie concernant plusieurs points de sa biographie suite à sa publication mi-décembre, entraînant de vives réactions dans le camp du parti démocrate notamment.

En effet, plusieurs membres du parti démocrate ont d’ailleurs appelé le chef de l'opposition républicaine Kevin McCarthy, à convoquer un vote pour exclure George Santos si ce dernier ne démissionnait pas de lui-même.

«La commission d'éthique de la Chambre des représentants doit enquêter sur la façon dont il a gagné son argent», a aussi exhorté Ritchie Torres, un autre élu de New York.

Se décrivant comme «l’incarnation du rêve américain», le républicain se présentait comme juif, petit-fils de réfugiés ukrainiens ayant fui le nazisme et homosexuel.

Il est en réalité un fervent catholique, même s’il a se sentait «un peu juif», de par sa mère. Concernant sa sexualité, s’il a été marié à une femme durant dix ans, «je suis tout à fait homosexuel. Les gens changent. Je suis l’une de ces personnes qui changent» a-t-il affirmé auprès du New York Post.

Néanmoins lui qui s’était dit diplômé du Baruch College, l’établissement a confirmé ne pas avoir retrouvé dans ses dossiers un certain George Santos diplômé autour de l’année 2010. Il n’a également jamais travaillé pour les prestigieuses banques Goldman Sachs ou Citigroup.

Robert Zimmerman's Statement on @nytimes Investigative Report on @Santos4Congress





"This story is not a shock, and The New York Times' in-depth and critical investigative reporting adds many important dimensions to the story.



1/5 pic.twitter.com/8hruqsMu7c

— Robert Zimmerman (@ZimmermanRob) December 19, 2022