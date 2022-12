Royaume-Uni : un cabinet médical envoie des diagnostics de cancer à ses patients au lieu de ses vœux de Noël

Plusieurs centaines de patients d’un cabinet médical du nord de l’Angleterre ont reçu par erreur un message leur diagnostiquant un cancer à la place de vœux de Noël, d’après ce qu’a rapporté le quotidien The Sun ce jeudi 29 décembre.

«Diagnostic : cancer du poumon agressif avec métastases». Voici le message reçu par plusieurs centaines de patients d’un cabinet médical du nord de l’Angleterre, à la place de vœux de Noël, d’après le quotidien The Sun ce jeudi 29 décembre.

Les faits se sont déroulés le 23 décembre dernier, à 15h49, lorsque des patients du centre de santé d’Askern, près de la ville de Doncaster, ont reçu un SMS sur leur téléphone les informant de ce diagnostic alarmant.

Ce faisant, il leur était demandé de remplir les formulaires, le tout se terminant par un simple «Merci».

Quelques minutes plus tard, à 16h11, le cabinet s’étant rendu compte de son énorme erreur, a renvoyé un message afin de présenter des «excuses sincères». «Cela vous a été envoyé par erreur. Notre message aurait dû être le suivant : nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne année».

Néanmoins, malgré les excuses, la nouvelle a fortement déplu aux patients, dont certains ont posté une capture d'écran des messages sur le groupe Facebook du cabinet accompagnée d'un texte illustrant leur énervement.

«Encore une énorme erreur de médecins nuls», a posté Carl Chegwin, tandis qu'un autre internaute a répondu en commentaire: «Tout le monde à Askern a reçu ce message !!».

Shocked GP patients get text telling them they have lung cancer instead of Merry Xmas message | The Sun https://t.co/PbAiD2Ka16

— Gingyed (@gingyed) December 29, 2022