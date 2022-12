Guerre en Ukraine : l’année 2023 sera l’année de la victoire pour Volodymyr Zelensky

Pour le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, l’année 2023 sera celle de la victoire ukrainienne dans la guerre contre la Russie.

L'année 2023 sera celle de «la victoire» dans la guerre contre la Russie, a proclamé, ce samedi 31 décembre, dans ses vœux de Nouvel An le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Envie de foi et d'espérance ? Toutes deux sont dans les forces armées (ukrainiennes) depuis longtemps (...) Envie de lumière ? Elle est en chacun de nous, même lorsqu'il n'y a pas d'électricité», dont la fourniture est fortement perturbée par des bombardements massifs russes, a notamment dit dans son message sur Telegram Voloymyr Zelensky.

«Bonne année ! L'année de notre victoire», a-t-il conclu, un peu plus de dix mois après le déclenchement de l'invasion de son pays par la Russie, le 24 février 2022, appelant ses compatriotes au «travail», à la «lutte» et à l'aide mutuelle. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté affirmé samedi pour ses vœux de Nouvel An que la «justesse morale et historique» était «du côté» de la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé, ce samedi 31 décembre, que son pays «ne pardonnera pas» à la Russie l'invasion et les bombardements, après de nouvelles frappes ayant visé Kiev et d'autres villes avant le Nouvel an. «Personne ne vous pardonnera la terreur. Personne au monde ne vous le pardonnera. L'Ukraine ne pardonnera pas», a-t-il écrit en russe sur Telegram, assurant que «ceux qui ordonnent de telles frappes, et ceux qui les exécutent, ne seront pas graciés, c'est le moins que l'on puisse dire».