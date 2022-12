Nouvel An : Sydney a déjà fêté le passage en 2023

Les habitants de l’Australie et du continent de l’Océanie sont déjà en 2023. Et ils ont fêté cela comme il se doit.

Un immense feu d’artifice a été tiré au-dessus de Sydney en Australie pour fêter la nouvelle année et le passage en 2023.

Avec ses 8 heures minimum de décalage horaire, une partie de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande a en effet déjà changé d'année. La fête était au rendez-vous.

Les habitants de la ville australienne ont pu admirer un magnifique feu d’artifice tiré au-dessus du port, de l’opéra et du pont de Sydney.

Happy New Years Australia, wishing you all the best for the year ahead. pic.twitter.com/0WV7KEMIP7

— Anthony Albanese (@AlboMP) December 31, 2022