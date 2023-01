Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir abattu 45 drones dans la nuit du Nouvel An

L'Ukraine a affirmé ce dimanche avoir abattu 45 drones lancés par la Russie dans la nuit du Nouvel An.

Le monde entier a fêté le passage à la nouvelle année, mais pas de trêve pour l'Ukraine et la Russie. Kiev a annoncé ce dimanche avoir abattu 45 drones dans la nuit entre le 31 décembre et le 1er janvier, de fabrication iranienne et lancés par la Moscou.

«Durant la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, les envahisseurs russes ont attaqué l'Ukraine avec des drones kamikazes Shahed-131/136 de fabrication iranienne», a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, qui n’a pas précisé si ces drones avaient atteint leurs cibles. Elle a ajouté que 13 de ces drones avaient été abattus avant minuit, et 32 après cette heure.

Cette attaque de drone intervient après une journée marquée par des bombardements à Kiev, samedi 31 décembre. Des couvre-feux ont été instaurés dans tout le pays, rendant les célébrations de la nouvelle année difficiles. Ces attaques ont fait, selon les autorités ukrainiennes, au moins un mort et 22 blessés.

Se battre «jusqu'à la victoire»

L'ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Bridget Brink, a déclaré sur Twitter : «La Russie a froidement et lâchement attaqué l'Ukraine dans les premières heures de la nouvelle année. Mais Poutine ne semble toujours pas comprendre que les Ukrainiens sont faits de fer». Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a accusé Moscou de délibérément viser des zones d'habitation. «Le criminel de guerre Poutine "célèbre" le Nouvel An en tuant des gens», a-t-il écrit sur le réseau social.

Beyond belief. Russia coldly and cowardly attacked Ukraine in the early hours of the new year. But Putin still does not seem to understand that Ukrainians are made of iron. America is absolutely confident Ukraine will prevail in 2023. Slava Ukraini! — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 1, 2023

This time, Russia’s mass missile attack is deliberately targeting residential areas, not even our energy infrastructure. War criminal Putin “celebrates” New Year by killing people. Russia must be kicked out of its UN Security Council seat which it has always occupied illegally. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2022

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a promis pour la nouvelle année que l’Ukraine allait continuer à se battre «jusqu’à la victoire». «Ceux qui ordonnent de telles frappes et ceux qui les exécutent ne seront pas graciés», a-t-il également assuré.

Les autorités séparatistes russes ont quant à elles fait état de frappes ukrainiennes dans les territoires annexés par la Russie, Donetsk et Louhansk. Elles ont affirmé qu’au moins neuf personnes avaient été blessées.

Vladimir Poutine a quant à lui affirmé, dans ses vœux pour la nouvelle année, avoir la «justesse morale et historique» de son côté. «C'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui, protégeant notre peuple dans nos propres territoires historiques, dans les nouvelles entités constitutives de la Russie», a-t-il déclaré, alors que la guerre dure depuis onze mois.