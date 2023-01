Routes barrées, coupures de courant… La Californie touchée par une «bombe cyclonique»

Depuis ce mercredi 4 janvier, la Californie fait face à une «bombe cyclonique» ayant privé d’électricité des dizaines de milliers de foyers et provoqué la fermeture de plusieurs routes. Le déluge d’eau devrait continuer à s’abattre sur cet État ce jeudi.

Vents violents, pluies torrentielles et risque d’inondations… La Californie a été frappée ce mercredi 4 janvier par une «bombe cyclonique» poussant les autorités à envisager tous les scénarios. Alors que le nord du Golden State est la région la plus en danger, notamment San Francisco et Sacramento, les autorités ont mis en garde contre une tempête «susceptible de faire des morts» pouvant provoquer des glissements de terrains.

A l’heure où les sols sont déjà gorgés d’eau à cause de tempêtes successives s’étant abattues sur cet Etat de l’Ouest des Etats-Unis ces dernières semaines, des dizaines de milliers de Californiens font face à des coupures de courant. Plusieurs routes sont également fermées.

Selon le site PowerOutage, ce jeudi matin, plus de 180.000 foyers subissaient des coupures de courant. La veille, la «bombe cyclonique» a perturbé le trafic aérien entraînant l’annulation de 80 vols vers et depuis l’aéroport de San Francisco.

Gavin Newsom, gouverneur de Californie, a décrété l’état d’urgence pour faciliter la réponse des secours et fluidifier la réaction des autorités en cas d’incident. Le comté de San Francisco a d’ailleurs mis en place un centre d’opération d’urgence et interrompu la circulation de ses fameux téléphériques.

Les bars et restaurants y restaient fermés mercredi et certains habitants ont été priés de travailler de chez eux. Les pompiers de la ville ont fait état de plusieurs chutes d'arbres mercredi matin et de quelques inondations mineures, avant l'arrivée du cœur de la tempête.

Des milliers de sacs de sable ont été distribués aux habitants des zones à risque d'inondation.

Depuis plusieurs semaines, les Etats-Unis font face à plusieurs dépressions météorologiques. Fin décembre 2022, une violente tempête hivernale, accompagnée de températures glaciales, avait frappé le week-end de Noël, causant la mort d'une cinquantaine de personnes.

Plus de 59 décès avaient été confirmés dans neuf Etats, dont 37 dans l'Etat de New York, où les amas de neige avaient atteint jusqu'à trois mètres de haut par endroits. Certaines victimes avaient été retrouvées dans des voitures et d'autres dans la rue au milieu de la neige.