Assaut du Capitole : Joe Biden décore des policiers qui ont défendu le Congrès le 6 janvier 2021

Le président américain Joe Biden décore ce vendredi douze personnes ayant «contribué de manière exemplaire à notre démocratie autour du 6 janvier 2021», date de l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump.

Cette distinction, qui récompense des «actes exemplaires au service du pays et de ses citoyens», sera en particulier décernée à sept policiers ayant fait face à une horde déchaînée de partisans de Donald Trump, qui ont envahi le siège du Congrès américain pour tenter d'empêcher la certification de l'élection de Joe Biden.

Parmi ces policiers, on trouve Eugene Goodman, qui avait affronté seul un groupe d'assaillants dans les couloirs du Capitole. Rendu célèbre grâce à la diffusion d'une vidéo, il avait attiré les manifestants loin du Sénat où se trouvaient encore des parlementaires.

Capitol Police Officer Eugene Goodman has earned widespread praise for this video, in which he is seen luring pro-Trump rioters away from the Senate chambers during the insurrection at the U.S. Capitol on January 6. pic.twitter.com/aIaxGgx437

— NowThis (@nowthisnews) January 12, 2021