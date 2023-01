British Airways : le voile et la combinaison intégrés aux nouveaux uniformes de la compagnie

La compagnie aérienne British Airways a dévoilé les nouveaux uniformes pour ses hôtesses de l’air. Elles pourront porter une combinaison et un hijab.

Un choix qui ne manquera pas d’être commenté. La compagnie aérienne britannique British Ariways a dévoilé les nouveaux uniformes de ses hôtesses de l’air. Elle s’est vantée d’être la première à proposer une tenue en combinaison intégrale. Une autre variante inclut de son côté un hijab, sur une tunique plus ample.

Horsies in jumpsuits?!? @british_airways new uniform by Ozwald Boateng pic.twitter.com/u4qZzZJimB

— Pam Ann (@pamannairbitch) January 6, 2023