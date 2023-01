Conflit au Yémen : plus de 2.000 fusils d'assaut saisis par la marine américaine dans le Golfe d'Oman

La marine américaine a saisi plus de 2.000 fusils d'assaut à bord d'un bateau de pêche dans le Golfe d'Oman, sur une route maritime reliant l'Iran au Yémen, ce vendredi 6 janvier.

C'est une «voie historiquement utilisée pour le trafic illicite à destination des Houthis au Yémen», a expliqué la marine dans un communiqué publié par la 5e flotte des Etats-Unis basée à Bahreïn, qui a précisé que 6 membres d'équipage étaient à bord, et que 2.116 fusils d'assaut AK-47 avaient été retrouvés.

«Cette cargaison fait partie des activités de déstabilisation constante de l'Iran», a affirmé le vice-amiral Brad Cooper, du Commandement central des forces navales, cité dans le communiqué.

Un conflit qui s'enlise

Depuis 2014, une guerre civile décime le peuple yéménite. En 2015, le conflit s'est internationalisé avec d'une part l'Arabie saoudite qui soutient l'armée yéménite face aux rebelles Houthis, alimentés en armes par l'Iran. Pour autant, Téhéran a toujours nié son implication dans cette guerre qui a causé la mort de plus de 377.000 personnes et contraint plus de 4 millions de déplacés.

En avril dernier, l'ONU avait poussé en faveur d'un cessez-le-feu, qui n'avait duré que six mois, avant que le conflit ne reprenne. Deux bateaux ont été saisis par la marine américaine ces deux derniers mois dans la même zone, l'un transportant 7.000 lance-roquettes et l'autre des matières explosives.