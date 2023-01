Italie : le «boss» de la mafia arrêté après 30 ans de cavale

Les autorités italiennes ont annoncé, ce lundi 16 janvier, l’arrestation du mafieux le plus recherché du pays, le Sicilien Matteo Messina Denaro, après 30 ans de cavale.

Une victoire pour le gouvernement de Giorgia Meloni. Après 30 ans de cavale, le chef de la mafia sicilienne Matteo Messina Denaro a été arrêté ce lundi 16 janvier à Palerme, à l’intérieur d’une clinique privée de la ville, par les carabiniers du «Raggruppamento Operativo Speciale» (ROS : groupe d'opérations spéciales, ndlr), une brigade spécialisée compétente à la fois pour les crimes organisés et le terrorisme.

L’enquête, qui a mené à l’arrestation du mafieux originaire de Castelvetrano (Trapani), a été coordonnée par le procureur de Palerme Maurizio de Lucia et son adjoint Paolo Guido, a précisé l’agence de presse italienne Ansa. Matteo Messina Denaro a été transféré dans un lieu tenu secret.

L’interpellation du mafieux constitue une grande victoire pour l’Etat italien. En effet, celle-ci survient au lendemain de l’anniversaire de l’arrestation de Salvatore Riina (dit Toto) en 1993 après avoir tué une quarantaine de personnes et commandité les meurtres de 110 autres. Toto Riina est mort d’un cancer en novembre 2017 à Parme.

«Mes remerciements les plus chaleureux, ainsi que ceux de l'ensemble du gouvernement, vont aux forces de police, et en particulier aux Ros dei Carabinieri, au procureur national anti-mafia et au procureur de Palerme pour la capture du plus important représentant du crime mafieux», a réagi Giorgia Meloni, la cheffe du gouvernement.

«La prévention et la lutte contre le crime mafieux, comme en témoigne le fait que la première disposition de l'exécutif concernait le régime pénitentiaire sévère pour les membres de la mafia, continueront d'être une priorité absolue de ce gouvernement», a-t-elle ajouté.

Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata, Matteo Messina Denaro, viene assicurato alla giustizia. pic.twitter.com/8d6sHaDloK — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2023

Le fils d’un ancien chef de la mafia

Matteo Messina Denaro est en réalité le fils de Ciccio, un ancien chef de la mafia de Castelvetrano et allié historique de Toto Riina. Le mafieux était fugitif depuis l'été 1993 après avoir adressé une lettre à sa fiancée de l'époque, Angela, après les crimes mafieux de Rome, Milan et Florence, comme le note Ansa.

«Tu entendras des gens parler de moi, ils me dépeindront comme un diable, mais ce sont des mensonges», avait-il écrit laissant entendre que son nom serait bientôt associé à des crimes sauvages.

Alors que son père a été condamné à la prison à vie pour des dizaines de meurtres, Matteo Messina Denaro était le dernier mafieux encore recherché. Avec son arrestation ce lundi matin, il fait désormais partie des fugitifs ayant battu des «records de fuite», à l’instar de Toto Riina (23 ans de cavale) et Bernardo Provenzano (38 ans de cavale).