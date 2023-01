Londres : un homme arrêté après la fusillade devant une église

Un homme de 22 ans a été arrêté à Londres après la fusillade de ce samedi 14 janvier devant une église du nord de la capitale. Une fillette de 7 ans a été grièvement blessée.

Les faits s'étaient produits en début d'après-midi après une messe en hommage à une mère et une fille décédées en novembre, dans le quartier de Euston. Les tirs ont retenti alors que les personnes en deuil se rassemblaient à l'extérieur de l'église après la cérémonie.

Les coups de feu ont été tirés d'un véhicule en mouvement, selon les premiers éléments de l'enquête. «J'ai entendu cette puissante détonation et j'ai pensé que ce n'était pas normal, et la minute suivante, tout le monde criait et hurlait», a raconté un voisin à l'agence de presse PA après la fusillade.

Une vidéo diffusée par Sky News montre une scène de panique à l'intérieur de l'église St. Aloysius.

Six personnes ont été blessées, dont une fillette de 7 ans, qui est toujours hospitalisée dans un état grave mais stable.