Etats-Unis : des documents classifiés retrouvés au domicile de l'ancien vice-président Mike Pence

Des documents classifiés ont été découverts dans la maison de l'ancien vice-président Mike Pence la semaine dernière.

Des révélations qui n'en finissent pas. Après la découverte de nombreux documents classés dans des bureaux ou encore dans la résidence personnelle de Joe Biden depuis le mois de novembre dernier, c'est désormais l'ancien vice-président Mike Pence qui est concerné.

Des documents classifiés ont été découverts dans la maison du républicain, dans l'Indiana, la semaine dernière, révèle CNN ce mardi. Son avocat, Greg Jacob, les aurait aussitôt remis au FBI.

«Les documents supplémentaires semblent être un petit nombre de documents portant des marquages classifiés qui ont été mis en boîte par inadvertance et transportés au domicile personnel de l'ancien vice-président à la fin de la dernière administration», a déclaré l'avocat de Mike Pence dans une lettre adressée aux Archives nationales la semaine dernière, rapporte CNN et l'agence AP.

Mike Pence «disposé à coopérer»

L'avocat de l'ancien «VP» affirme que Mike Pence «n'était pas au courant de l'existence de documents sensibles ou classifiés à son domicile personnel» et qu'il «comprend la grande importance de la protection des informations sensibles et classifiées et est prêt et disposé à coopérer pleinement avec les Archives nationales et toute enquête appropriée».

En août dernier, au moment où le FBI perquisitionnait le domicile de Donald Trump, Mike Pence avait déclaré à AP qu'il n'avait emporté aucune information classifiée avec lui lorsqu'il a quitté ses fonctions.