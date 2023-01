Jérusalem-Est : ce que l'on sait des deux attaques qui ont frappé la ville en moins de 24 heures

Jérusalem-Est a été le théâtre de deux attaques sanglantes en moins de vingt-quatre heures. La première a eu lieu ce vendredi 27 janvier au soir, près d'une synagogue, et la deuxième s’est déroulée ce samedi 28 janvier matin, à proximité d’un site archéologique de la Cité de David. Voici ce que l’on sait.

Au lendemain d’une première fusillade ayant fait sept morts vendredi soir à Jérusalem-Est (Israël), la ville a de nouveau été prise pour cible ce samedi. Un père et son fils ont ainsi été blessés dans une seconde attaque perpétrée près d'un site archéologique. Le point sur les deux affaires.

Que s’est-il passé ?

Au cours de la première fusillade qui s’est déroulée dans la soirée du vendredi 27 janvier, un Palestinien de 21 ans s’est rendu à proximité d’une synagogue du quartier de Neve Yaakov pendant les prières du shabbat et s’est mis à tirer sur les personnes présentes. Sept d'entre elles ont été tuées. À la suite d’une course poursuite et de tirs échangés avec les policiers, l’auteur des faits a été abattu. Pour le chef de la police, Kobi Shabtai, il s’agit de «l’une des pires attaques» subies par Israël ces dernières années.

Reste que Jérusalem-Est a connu une deuxième attaque ce samedi 28 janvier, au matin. Elle a eu lieu près d’un site archéologique de la Cité de David, dans le quartier de Silwan et a fait deux blessés, un père de 47 ans et son fils de 23 ans. L’assaillant a été «neutralisé et blessé» d’après un communiqué de la police israélienne.

l'un des deux assaillants âgé de 13 ANS

Concernant l'auteur de la première attaque, peu d'informations avaient filtré à son sujet samedi matin. Pour en savoir un peu plus sur lui et sur ce qui l’a poussé à agir, les enquêteurs ont arrêté quarante-deux personnes en marge de la fusillade. Certaines d’entre elles sont des membres de la famille de l'assaillant de 21 ans ou encore des habitants de son quartier.

L’auteur de la deuxième fusillade de ce samedi est un autre Palestinien. Les policiers ont précisé qu'il s'agissait d'un adolescent âgé de seulement 13 ans. Il a rapidement été interpellé par les forces de l’ordre israéliennes.

Des réactions en cascade

Je pense aux victimes de l'attaque perpétrée hier contre une synagogue à Jérusalem, à leurs proches, et au peuple Israélien. Ferme condamnation de cet acte odieux. L'engrenage de la violence doit être évité à tout prix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 28, 2023

La première attaque a suscité diverses réactions à travers le monde, de Joe Biden à Emmanuel Macron. Le président des États-Unis s’est empressé d’appeler le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour lui confirmer «l'engagement à toute épreuve des Etats-Unis pour la sécurité d'Israël». De son côté, le président de la République a souhaité une «ferme condamnation» pour cet «acte odieux».

Le porte-parole d’Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a quant à lui dénoncé le contexte de la tragédie : «Il est particulièrement abject que cette attaque se soit produite sur un lieu de culte, et en ce jour de commémoration». En effet, le 27 janvier marque l'anniversaire de la libération des camps nazis d'Auschwitz-Birkenau en lien avec la Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité.

Après l’attaque de ce samedi, le chancelier allemand Olaf Scholz, s'est dit «profondément bouleversé» par ces événements. «Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles, l'Allemagne est aux côtés d'Israël» a-t-il ajouté.