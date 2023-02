Italie : huit migrants, dont une femme enceinte, retrouvés morts à bord d'une embarcation en Méditerranée

Huit migrants, dont une femme enceinte, ont été retrouvés morts jeudi 2 février à bord d'une embarcation au large de l'île de Lampedusa (Italie), a-t-on appris ce vendredi.

Un nouveau drame des réfugiés. Les corps de huit migrants ont été retrouvés jeudi 2 février à bord d'une embarcation secourue en Méditerranée par les gardes-côtes italiens, a annoncé ce vendredi Filippo Mannino, maire de l'île de Lampedusa.

«Les gardes-côtes ont récupéré jeudi soir huit corps, cinq hommes et trois femmes, dont une était enceinte. Il y a 42 survivants, dont deux femmes enceintes», a-t-il précisé.

la première porte d'entrée en Europe

Petit rocher de 20 km2 situé à l'est des côtes tunisiennes, au coeur de la Méditerranée, l'île de Lampedusa et l'Italie de manière générale, représente aujourd'hui la première porte d'entrée en Europe pour les migrants arrivant d'Afrique du Nord.

En 2016, année record, pas moins 180.000 arrivées avaient été recensées dans le pays, contre 105.000 en 2022. Et depuis ce début d'année, pas moins de 5.000 migrants sont arrivés en Italie. Un chiffre en forte hausse par rapport à la même période des deux années précédentes, selon le site du ministère de l'Intérieur.

Pourtant, depuis octobre, l'Italie est dirigée par le tout nouveau gouvernement de droite de Giorgia Meloni, qui lutte notamment par tous les moyens contre les arrivées massives de migrants dans le pays.

Et pour y arriver, la présidente du Conseil a d'ores et déjà prévu de mettre sur la table ce sujet sensible lors du prochain sommet extraordinaire de l'Union européenne, qui se tiendra les 9 et 10 février prochain.