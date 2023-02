Sommet de Kiev : l'adhésion de l'Ukraine à l'UE au centre des discussions

L'Union européenne tient ce vendredi 3 février un sommet à Kiev avec l'Ukraine, qui espère entrer dans l'UE le plus rapidement possible. Mais le chemin vers l'adhésion s'annonce long.

Un sommet hautement symbolique. Près d'un an après la demande d'adhésion à l'Union européenne et plusieurs mois après avoir obtenu le statut de candidat, l'exécutif ukrainien rencontre ce vendredi à Kiev les hauts responsables de l'UE.

Seront présents Charles Michel, président du Conseil européen, Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, accompagnée de 14 autres membres du Collège des commissaires.

«Nous sommes là ensemble pour montrer que l'UE se tient fermement au côté de l'Ukraine», a écrit Ursula von der Leyen, à son arrivée à Kiev jeudi.

