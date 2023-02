Mode : un défilé avec des mannequins-animaux fait le buzz sur les réseaux sociaux

Le défilé de Collina Strada lors de la Fashion Week de New York, le 10 février dernier, a semé le trouble sur les réseaux sociaux. La raison ? Des mannequins-animaux au comportement surprenant.

De quoi marquer les esprits. Le défilé automne-hiver 2023-2024 de la marque Collina Strada ressemblait à une ménagerie, le 10 février dernier, lors de la Fashion Week de New York. Grâce à la magie du maquillage, les mannequins se sont transformés en animaux. De quoi faire rugir les réseaux sociaux.

Comme le montrent des vidéos partagées sur le Web, les mannequins allaient jusqu'à imiter les animaux dans lesquels ils étaient grimés. L'un d'eux, déguisé en chien, s'est ainsi jeté aux pieds des spectateurs tout en les reniflant.

un défilé qui se veut engagé

«S'il vous plaît, ne mangez pas mes amis», tel était le nom de la collection imaginée par Hillary Taymour, la directrice artistique de Collina Strada, pour ce défilé qui se voulait engagé.

La jeune créatrice, sensible à la cause animale, est connue pour ses démonstrations militantes. En 2019, un de ses défilés avait été organisé dans un marché agricole, dans le but de dénoncer la surconsommation alimentaire.