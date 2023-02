Turquie : un homme qui tentait de voler un bébé rescapé du séisme arrêté (vidéo)

Profitant du chaos créé par le violent séisme, un quinquagénaire se présentant comme un ancien responsable policier en retraite a été arrêté à Hatay (Turquie) alors qu’il tentait de voler un bébé dans un hôpital.

Une histoire sordide. Alors que le nombre de victimes en Turquie ne cesse de grimper depuis le séisme ayant frappé le pays le 6 février dernier, un homme âgé de 55 ans originaire d’Ankara a profité du chaos créé par le tremblement de terre pour tenter de kidnapper un bébé dans un hôpital de la ville de Samandag, située dans la province de Hatay avant d’être arrêté, ont rapporté des médias turcs et l'AFP jeudi 16 février.

En effet, selon les informations de l’agence de presse turque Anadolu, le quinquagénaire, prénommé Ali Beyhan F et vêtu d’un blouson sombre, s’est présenté comme un ancien responsable policier en retraite à l’accueil de l’établissement de santé et a réclamé le bébé dont il a énoncé le nom.

Hatay’da sahte kimlikle kendini emniyet müdürü olarak tanıtarak bebek çalma girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı.https://t.co/97lqFsUFgC pic.twitter.com/RM2vfQqwCi — TRT HABER (@trthaber) February 15, 2023

Selon les médias turcs, lors de l'interpellation du suspect, les policiers ont saisi 53.210 livres turques (soit plus de 2.600 euros), 2.575 dollars, 1.050 euros, 5 quarts d'or, des bagues, 0,25 grammes d'or, deux téléphones portables et de fausses cartes d'identité étiquetées comme «Association des retraités de la police turque», «Association des forces armées turques» et «Chef de la police de 2e classe».

Parallèlement, un pistolet appartenant à Ali Beyhan F, deux chargeurs et 42 munitions ont été découverts lors d'une perquisition dans son véhicule. Pour le moment, les motivations du suspect restent obscures, ce que l'enquête devra éclaircir.

Le ministère turc de la Famille a indiqué mercredi que 1.396 enfants non accompagnés ont été recensés dans les provinces touchées par le séisme. Parmi eux, 508 ont été remis à leur familles.