États-Unis : l’ancien président Jimmy Carter reçoit des soins palliatifs chez lui

Selon plusieurs médias américains, l’ancien président des États-Unis Jimmy Carter reçoit des soins palliatifs chez lui. Il est âgé de 98 ans.

L’ancien président des USA, Jimmy Carter reçoit des soins palliatifs, selon un communiqué de The Carter Center, fondation créée par le président lui-même en 1982. Selon l’organisation, «après une série de courts séjours à l'hôpital, l'ancien président américain a décidé aujourd'hui de passer le temps qu'il lui reste avec sa famille et de recevoir des soins palliatifs, plutôt qu'une intervention médicale supplémentaire».

Le communiqué précise que le Prix Nobel de la Paix en 2002 a «le soutien de sa famille et de son équipe médicale» et «demande de respecter leur vie privée lors de cette épreuve et remercie le soutien de ses fidèles admirateurs».

BREAKING: 98 year old Jimmy Carter has entered into hospice care.pic.twitter.com/Z4IfyGIBVd — Spiro’s Ghost (@SpiroAgnewGhost) February 18, 2023

Jimmy Carter, qui était démocrate, est devenu le 39e président des États-Unis entre 1977 et 1981. Il avait succédé au républicain Gerald Ford et avait précédé Ronald Reagan, également du Parti républicain.